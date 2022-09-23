Devrim gibi adım! Bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmeyi başardı... l Sağlık haberleri

İngiltere'de bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmek için harekete geçti. Uçuğa yol açan "herpes simplex" virüsü kullanılarak geliştirilen yeni tedavi, ilk klinik deneylerde başarılı sonuçlar verdi. 2017'de tükürük kanseri teşhisi konulan Londra'da 39 yaşındaki bir inşaatçı Krzysztof Wojkowski'deki kanser yok oldu. Diğer deneklerin de tümörleri küçüldü. Wojkowski, "Bana başka seçeneğim olmadığı söylendi ve yaşam sonu bakımı alıyordum. Yıkıcıydı, bu yüzden ilacın denemelerine katılmaya karar verdim" dedi. Çalışma, kanser ilacı almaya devam eden 30 hastadan yedisinde tedavi olumlu sonuç verdi. Uzmanlar, virüslerin kanser hastalarına enjekte edilmesi halinde kanseri ilerlemiş hastalara bile iyileşme umudu olabileceğini söylüyor.
AKLIMI SEVEYİM
İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde en çok görülen nörolojik hastalıklardan Alzheimer, hayatı tehdit ediyor. Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, bu hastalığın unutkanlık ve yeni bilgileri öğrenmede güçlük gibi sıkıntılara yol açtığını belirtiyor. Korunmak için düzenli zihinsel ve fiziksel aktiviteyi öneriyor. Ayrıca sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagillerden zengin, kırmızı etten fakir beslenmeyi tavsiye ediyor. Ayrıca Akdeniz tipi diyetin Alzheimer'a karşı koruyucu olduğunu da sözlerine ekliyor.
SÜRPRİZ YUMURTA
Kahvaltı sofralarını süsleyen yumurta, A, B12, D, E ve K vitaminleri içeriyor. Ayrıca kalsiyum ve çinko deposu olarak biliniyor. Günde bir yumurta yemek, hastalıklara savaş açıyor. Beyin sağlığını destekleyen yumurta, Alzheimer'dan koruyor. Göz sağlığını destekliyor. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kasları güçlendiriyor. Kemikler için D vitamini desteği sağlıyor. Kan şekerini dengeliyor. Kilo verdiriyor.