Devrim gibi adım! Bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmeyi başardı... l Sağlık haberleri





AKLIMI SEVEYİM

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde en çok görülen nörolojik hastalıklardan Alzheimer, hayatı tehdit ediyor. Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, bu hastalığın unutkanlık ve yeni bilgileri öğrenmede güçlük gibi sıkıntılara yol açtığını belirtiyor. Korunmak için düzenli zihinsel ve fiziksel aktiviteyi öneriyor. Ayrıca sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagillerden zengin, kırmızı etten fakir beslenmeyi tavsiye ediyor. Ayrıca Akdeniz tipi diyetin Alzheimer'a karşı koruyucu olduğunu da sözlerine ekliyor.