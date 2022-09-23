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    Devrim gibi adım! Bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmeyi başardı... l Sağlık haberleri

    İngiltere'de bilim insanları virüsleri kullanarak kanserli hücreleri yok etmenin yolunu buldu. Çalışma, 30 hastadan yedisinde olumlu sonuç verdi. İşte sizler için derlediğiniz 24 Eylül TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...

    Kansere karşı devrim gibi adım

    İngiltere'de bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmek için harekete geçti. Uçuğa yol açan "herpes simplex" virüsü kullanılarak geliştirilen yeni tedavi, ilk klinik deneylerde başarılı sonuçlar verdi. 2017'de tükürük kanseri teşhisi konulan Londra'da 39 yaşındaki bir inşaatçı Krzysztof Wojkowski'deki kanser yok oldu. Diğer deneklerin de tümörleri küçüldü. Wojkowski, "Bana başka seçeneğim olmadığı söylendi ve yaşam sonu bakımı alıyordum. Yıkıcıydı, bu yüzden ilacın denemelerine katılmaya karar verdim" dedi. Çalışma, kanser ilacı almaya devam eden 30 hastadan yedisinde tedavi olumlu sonuç verdi. Uzmanlar, virüslerin kanser hastalarına enjekte edilmesi halinde kanseri ilerlemiş hastalara bile iyileşme umudu olabileceğini söylüyor.



    AKLIMI SEVEYİM
    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde en çok görülen nörolojik hastalıklardan Alzheimer, hayatı tehdit ediyor. Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, bu hastalığın unutkanlık ve yeni bilgileri öğrenmede güçlük gibi sıkıntılara yol açtığını belirtiyor. Korunmak için düzenli zihinsel ve fiziksel aktiviteyi öneriyor. Ayrıca sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagillerden zengin, kırmızı etten fakir beslenmeyi tavsiye ediyor. Ayrıca Akdeniz tipi diyetin Alzheimer'a karşı koruyucu olduğunu da sözlerine ekliyor.



    SÜRPRİZ YUMURTA
    Kahvaltı sofralarını süsleyen yumurta, A, B12, D, E ve K vitaminleri içeriyor. Ayrıca kalsiyum ve çinko deposu olarak biliniyor. Günde bir yumurta yemek, hastalıklara savaş açıyor. Beyin sağlığını destekleyen yumurta, Alzheimer'dan koruyor. Göz sağlığını destekliyor. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kasları güçlendiriyor. Kemikler için D vitamini desteği sağlıyor. Kan şekerini dengeliyor. Kilo verdiriyor.



        ÜZÜMDE ŞİFA GİZLİ
        Üzüm çekirdeği, damarları güçlendirir. Damar sertliğini engeller. Düzenli tüketildiğinde saçları besler. Gözü korur. Cildi besler. Kansızlığı bitirir.

        MUZ KAN YAPAR
        Muz, kalp krizi riskini azaltır. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Beyni güçlendirir. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kansızlığı bitirir. Astımı azaltır.

        KEMİKLERE ISPANAK
        Ispanak, metabolizmayı hızlandırır. Menopoz sonrası kemik erimesi olasılığını azaltır. Beyni korur. Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller.

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        Haberler Sağlık Devrim gibi adım! Bilim insanları, kanserli hücreleri yok etmeyi başardı... l Sağlık haberleri
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