Dertlere deva börülce! Kanseri önler, kalbi güçlendirir

Kurubaklagiller, sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
Faydaları şöyle sıralanıyor:
KOLESTEROL içermez. Kalp sağlığını destekler.
KALSİYUM deposu olan kuru baklagiller, kemikleri güçlendirir.
SINIR sistemini onarır. Hafızayı güçlendirir.
BAĞIŞIKLIĞI destekler. Hastalıklara karşı korur.
KAN şekerini dengeler. Diyabeti önler.
POSALI özelliği sayesinde kolon ve rektum kanserinden korur.
HAFIZA YEŞİL ÇAYA EMANET
Dünya genelinde en çok tüketilen çayların başında gelen yeşil çay, şifa dağıtıyor. İçerdiği antioksidan sayesinde ilaç görevi üstleniyor. C vitamini deposu bu mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, Alzheimer'ı engelliyor.
BROKOLİYLE KESKİN GÖZLER
Hastalıklar, yaş almayı bekliyor. İleri yaşlarda görülen katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek çözümü ameliyat olan bu hastalıkta beslenme, kataraktı önleyici etki gösteriyor. Özellikle C vitamini deposu portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinler gözleri kuvvetlendiriyor. Katarakt oluşumunu engelliyor.
KURU FASULYE KEMİKLERİN DOSTU
Şüphesiz kemik sağlığı dendiğinde akıllara ilk olarak süt geliyor. Zengin kalsiyum içeriği ile süt, kemiklerin güçlenmesini sağlıyor ve osteoporoza karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, ıspanak, lahana, kuru fasulye, incir, karalahana, susam, chia tohumu, badem, Hindistan cevizi sütü ve kinoanın kemik dostu besinler olduğunu söylüyor.
Faydaları şöyle sıralanıyor:
KOLESTEROL içermez. Kalp sağlığını destekler.
KALSİYUM deposu olan kuru baklagiller, kemikleri güçlendirir.
SINIR sistemini onarır. Hafızayı güçlendirir.
BAĞIŞIKLIĞI destekler. Hastalıklara karşı korur.
KAN şekerini dengeler. Diyabeti önler.
POSALI özelliği sayesinde kolon ve rektum kanserinden korur.
HAFIZA YEŞİL ÇAYA EMANET
Dünya genelinde en çok tüketilen çayların başında gelen yeşil çay, şifa dağıtıyor. İçerdiği antioksidan sayesinde ilaç görevi üstleniyor. C vitamini deposu bu mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, Alzheimer'ı engelliyor.
BROKOLİYLE KESKİN GÖZLER
Hastalıklar, yaş almayı bekliyor. İleri yaşlarda görülen katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek çözümü ameliyat olan bu hastalıkta beslenme, kataraktı önleyici etki gösteriyor. Özellikle C vitamini deposu portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinler gözleri kuvvetlendiriyor. Katarakt oluşumunu engelliyor.
KURU FASULYE KEMİKLERİN DOSTU
Şüphesiz kemik sağlığı dendiğinde akıllara ilk olarak süt geliyor. Zengin kalsiyum içeriği ile süt, kemiklerin güçlenmesini sağlıyor ve osteoporoza karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, ıspanak, lahana, kuru fasulye, incir, karalahana, susam, chia tohumu, badem, Hindistan cevizi sütü ve kinoanın kemik dostu besinler olduğunu söylüyor.