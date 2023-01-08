Dertlere deva börülce! Kanseri önler, kalbi güçlendirir

Faydaları şöyle sıralanıyor:

sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor.içermez. Kalp sağlığını destekler.deposu olan kuru baklagiller, kemikleri güçlendirir.sistemini onarır. Hafızayı güçlendirir.destekler. Hastalıklara karşı korur.şekerini dengeler. Diyabeti önler.özelliği sayesinde kolon ve rektum kanserinden korur.genelinde en çok tüketilen çayların başında gelenşifa dağıtıyor. İçerdiği antioksidan sayesinde ilaç görevi üstleniyor. C vitamini deposu bu mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor.yaş almayı bekliyor. İleriyaşlarda görülen, yaşamkalitesini düşürüyor. Tek çözümüameliyat olan bu hastalıktabeslenme,Özellikle C vitaminideposu portakal, greyfurt, mandalina,yeşilbiber, çilek ve brokoli gibibesinler gözleri kuvvetlendiriyor.Katarakt oluşumunu engelliyor.kemik sağlığı dendiğinde akıllara ilk olarak süt geliyor. Zengin kalsiyum içeriği ile süt, kemiklerin güçlenmesini sağlıyor ve osteoporoza karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, ıspanak, lahana, kuru fasulye, incir, karalahana, susam, chia tohumu, badem, Hindistan cevizi sütü ve kinoanın kemik dostu besinler olduğunu söylüyor.