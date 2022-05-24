Sevenlerini üzen haber geldi! Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Pakize Suda'dan sevenlerini üzen haber geldi ve hastalığı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğu, plakları ve sunuculuğu ile bir döneme damgasını vuran, ekranların eğlenceli ismi uzun zamandır görünmüyordu ve hayranlarını gözyaşına boğan bir gelişme ile gündeme geldi. Hastalığı nedeniyle tedavi gören Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Hayatına dair bilgiler de merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?