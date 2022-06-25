Dayanılmaz ağrılara yol açan migren sıcak yaz aylarında daha sık görünüyor!





DERTLERE DEVA HURMA

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hurma şifa dağıtıyor. Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre hurma, sağlıklı ve kaliteli bir uyku sağlıyor. Yatmadan iki saat önce üç adet hurma yemek hücrelerin düzenli çalışmasını sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Uyku sorunlarını bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İçerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar.

Cildi gençleştirir ve nemlendirir. Kırışıklıkları azaltır.

Kemik sağlığını destekler. Kas ağrısını hafifletir.

Kilo vermeyi kolaylaştırır. Zayıflatır.

Kalp ve damar sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür.

Stres ve gerginliği azaltır.