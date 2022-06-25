Dayanılmaz ağrılara yol açan migren sıcak yaz aylarında daha sık görünüyor!

Dayanılmaz ağrılara yol açan migren, ataklar halinde kendini gösteriyor. Özellikle sıcak yaz aylarında, ağrı atakları daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, sıvı tüketiminin migren ağrısını kestiğini söylüyor. "Susuz kalmak direkt beyin fonksiyonlarını etkiler. Bu nedenle baş ağrınız ağrı kesicilere gerek kalmadan sadece su içmekle bile tedavi edilebilir" bilgisini veriyor.
DERTLERE DEVA HURMA
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hurma şifa dağıtıyor. Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre hurma, sağlıklı ve kaliteli bir uyku sağlıyor. Yatmadan iki saat önce üç adet hurma yemek hücrelerin düzenli çalışmasını sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Uyku sorunlarını bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar.
Cildi gençleştirir ve nemlendirir. Kırışıklıkları azaltır.
Kemik sağlığını destekler. Kas ağrısını hafifletir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır. Zayıflatır.
Kalp ve damar sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür.
Stres ve gerginliği azaltır.
BÖBREKLERE ŞEFTALİ GÜCÜ
Yazın en sevilen meyvelerinden şeftali, pazar tezgahlarını süslüyor. İçerdiği A, B ve C vitaminin yanı sıra bolca magnezyum, potasyum ve kalsiyum içeriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Safra kesesi ve karaciğerin çalışmasını düzenler.
İdrar söktürücüdür. Böbrekleri korur.
Kanserle mücadele eder.
Sakinleştiricidir. Uykusuzluğu giderir.
Kanı temizler.
Cilde tazelik ve nem verir.
Hazmı kolaylaştırır.
NANE AĞRI KESER
Hoş kokulu nane, dişleri temizler. Sivilcelerle mücadele eder. Hazımsızlığı bitirir. Baş ağrısını azaltır. Yorgunluğu alır.
AŞK İÇİN ROKA
Salataları süsleyen roka, kemik erimesini önler. Katarakt riskini azaltır. Hazımsızlığı bitirir. Cinsel gücü artırır.
BADEM ÇOK FAYDALI
En sevilen kuruyemişlerden badem sağlıklı yağlar içeriyor. Sağlığa da fayda sağlıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp sağlığını korur.