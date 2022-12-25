Dayanılmaz ağrılara yol açan bel fıtığında doğru bilinen yanlışlara dikkat!





AĞRI GİDEREK ŞİDDETLENİR

Omurgalar arasında bulunan disk yapılarının ve bu bölgedeki bantların yırtılarak veya hasar görerek sinirleri sıkıştırması durumuna, bel fıtığı deniyor. Gerek bel fıtığı gerekse cerrahisi konusunda pek çok yanlış bilgi akıllarda soru işareti bırakıyor. Op. Dr. Mehmet Saygı, bel fıtığıyla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor...

Fıtık bel ağrısı yapar: Fıtığın bel ağrısı yapması oranı yüzde 5'tir. Fazla kilo, omurgadaki eklemlerde kalınlaşma, kireçlenme, bel kaslarının zayıflaması, yanlış oturma ve romatizma da ağrıya neden olabilir.

Ameliyattan sonra fıtık tekrarlar: Ameliyatın uzman, dikkatli ve eğitimli uzmanlarca yapılması gerekir. Bel fıtığı ameliyatı yeniden bel fıtığına neden olmaz.

Ameliyat gençlere yapılmaz: Bel fıtığı ameliyatlarının yaşla ilgisi yoktur. 18 yaşından 90 yaşına kadar tıbbi durumu uygun her hastaya yapılır.

Fıtık ameliyatı felç yapar: Bel fıtığı cerrahileri rutin uygulanan ameliyatlardandır. Yüzde 90'ın üzerinde de felç riski oluşmaz.

Ağır kaldırmak bel fıtığına neden olur: Bazı hastalarda genetik, bazılarında fazla kilo, çeşitli nedenlere bağlı kas kaybına bağlı fıtık oluşabilir.

Ağır kaldırmak bel fıtığı yapar: Doğru pozisyonda ağır yük taşınması fıtığa sebep olmaz. Kaslar ısınmadan yere eğilmek bile fıtığa yol açar...