Ağız kokusuna son

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen ağız kokusu, tat kaçırıyor.

Uzmanlar, ağız kokusunu bitiren besinleri sıralıyor:



Elma, armut, havuç: Lifli içerikleri ile tükürüğü temizler. Nefesi tazeler.



Limon: Ağzı ferahlatır. Kötü kokuyu giderir.



Nane-maydanoz: Çiğ olarak yendiğinde nefesi temizler.



Karanfil: Çiğnendiğinde ağız kokusunu giderir.



Yoğurt: Ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.



Çinkolu sakız: Ağız kokusunu yok eder.



Tarçın: Çiğnendiğinde ağızdaki bakterileri giderir.



Su: Ağız kokusunu azaltmada etkilidir.



DİYABET KAS AĞRITIR

Günümüzde eklem ve kas ağrıları hemen herkeste görülüyor. Ancak çoğunlukla ihmal edilen bu durum, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, özellikle kas ağrısının kanser, diyabet, karaciğer yağlanması ve tiroidin habercisi olabileceğini söylüyor. "Tanı yapıldıktan sonra hastaya özel bir tedavi planlanır. Romatizmal hastalıklarda ilk adım olarak ilaçlar yardımıyla olay önlenir. Bölgesel kas ağrılarında ise uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanır" diyor.



LİMONLA GÜÇLÜ SAÇLAR

ANTİSEPTİK özelliğe sahip limon saç derisini besler. Kepek sorununu bitirir. Saç dökülmesini önler, hızlı uzamasını sağlar.



TARÇIN ENERJİ VERİR

KOKUSUYLA bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Vücuda enerji verir. Cinsel gücü artırır. Baba olmayı kolaylaştırır.



KEKİK YAĞI SİNÜS AÇAR

ANTIOKSIDAN etkisi gösteren kekik yağı, kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir. Ağrıları keser. Sinüsleri açar. Kan şekerini dengeler.