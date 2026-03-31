Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, dar kanal hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Dar kanal hastaları için en karakteristik rahatlama yöntemi öne eğilmek veya oturmaktır; hatta market arabasına dayanarak yürümek, kanalı geçici olarak genişlettiği için en konforlu pozisyon olarak kabul edilir. Bu tabloya bacaklarda yanma ve huzursuzlukla seyreden gece krampları da eşlik eder. Hastalık ilerledikçe bacaklarda belirgin kas zayıflığı, sık düşmeler ve nadir de olsa idrar kontrolünde zorlanmalar başlayabilir.
AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLAR DİKKAT
Dar kanal doğuştan gelen yapısal darlıklar nedeniyle erken yaşlarda ortaya çıkabilse de temel olarak bir ileri yaş hastalığı olarak kabul ediliyor. Hastalığın belirtileri genellikle 60-65 yaş sonrasında belirginleşmeye başlar.
Özellikle uzun yıllar ağır işlerde çalışarak beline fazla yük bindirenler ile vücudunda genel kireçlenme eğilimi olan bireyler, kanal daralması açısından en büyük risk grubunu oluşturuyor.
AMELİYAT SON SEÇENEK
Her dar kanal hastası için ameliyat ilk seçenek değildir. Hastalığın şiddetine göre basamaklı bir yol izleniyor. İlk aşamada uygulanan ameliyatsız çözümler kapsamında omurgaya binen yükü azaltmak için kilo kontrolü sağlanır, bel ve karın kaslarını güçlendiren fizik tedavi programları uygulanır ve sinirlerdeki ödemi azaltarak rahatlama sağlayan epidural enjeksiyonlara başvurulur. Ancak yürüme mesafesinin aşırı kısalması, idrar kaçırma veya bacaklarda ciddi güç kaybı gibi durumların varlığında cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir.
Cerrahi süreçte, mikrocerrahi yöntemlerle siniri sıkıştıran dokuların temizlendiği kanal genişletme işlemi uygulanırken, omurgada kayma tespit edilen vakalarda vida sistemleri ile stabilizasyon sağlanır.
ÖNLEMENİN 5 YOLU
Hareket edin: Uzman kontrolünde düşük tempolu, kısa ama sık yürüyüşler yapın.
Yüzün: Yüzme ve su içi egzersizler, yer çekimini ortadan kaldırarak omurga üzerindeki baskıyı en aza indirir.
Doğru ayakkabıyı seçin: Darbe emici özelliği olan, topuğu destekleyen ortopedik ayakkabılar yürüyüş konforunuzu artırır.
Baston veya yürüteç kullanın: Eğer denge kaybı yaşıyorsanız yardımcı araç kullanmak düşme riskini azaltır.
Evde kendinize göre düzenlemeler yapın: Evde takılmaya sebep olacak halıları ve eşyaları kaldırın. Özellikle banyo gibi ıslak zeminlere tutunma barları ekleyin.