Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, dar kanal hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Dar kanal hastaları için en karakteristik rahatlama yöntemi öne eğilmek veya oturmaktır; hatta market arabasına dayanarak yürümek, kanalı geçici olarak genişlettiği için en konforlu pozisyon olarak kabul edilir. Bu tabloya bacaklarda yanma ve huzursuzlukla seyreden gece krampları da eşlik eder. Hastalık ilerledikçe bacaklarda belirgin kas zayıflığı, sık düşmeler ve nadir de olsa idrar kontrolünde zorlanmalar başlayabilir.

Dar kanal hastalarında öne eğilmek ağrıyı azaltan temel reflekslerden biri.



AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLAR DİKKAT



Dar kanal doğuştan gelen yapısal darlıklar nedeniyle erken yaşlarda ortaya çıkabilse de temel olarak bir ileri yaş hastalığı olarak kabul ediliyor. Hastalığın belirtileri genellikle 60-65 yaş sonrasında belirginleşmeye başlar.



Özellikle uzun yıllar ağır işlerde çalışarak beline fazla yük bindirenler ile vücudunda genel kireçlenme eğilimi olan bireyler, kanal daralması açısından en büyük risk grubunu oluşturuyor.