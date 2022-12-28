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    Daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan egzamaya yağ çek!

    Egzama, daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan deri hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlar, egzamayı yatıştıran doğal yağları anlattı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Egzamaya yağ çek

    Egzama, daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan deri hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlar, egzamayı yatıştıran doğal yağları şöyle sıralıyor:
    LAVANTA YAĞI: Kaşıntıyı giderir.
    BERGAMOT YAĞI: Cildi daha çabuk iyileştirir. Kızarıklığı giderir.
    KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme ve enfeksiyona karşı korur.
    SEDİR YAĞI: Kaşıntı ve iltihabı alır.
    BUHUR YAĞI: Kızarıklığı giderir.

    BİTTERLE MUTLULUKLAR
    Ağızları tatlandıran bitter çikolata, stresi azaltır. Mutluluk verir. Kan akışını hızlandırarak tansiyonu düşürür. Ciltteki toksinleri arındırır.

    ÇİTLET RAHAT ET
    Antioskidan deposu kabak çekirdeği, kemik ve kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini ayarlar. Diyabetten korur. Sindirimi hızlandırır.

    BAK ŞU ROKAYA
    İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı koruma sağlar. Katarakt riskini azaltır. Saç sağlığını korur.

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    Haberler Sağlık Daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan egzamaya yağ çek!
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