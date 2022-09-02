Covid değil romatizma! Hastaların doktora geç başvurması büyük sıkıntılara neden oluyor | Sağlık Haberleri

Fibromiyalji, halk arasında bir romatizma türü olarak biliniyor. Genellikle kas ağrısı, yorgunluk ve depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik şikayelere yol açıyor. Kadınlarda daha çok görülen bu hastalık yaşam kalitesini düşürüyor. Neden olduğu şikayetlerle çoğu zaman uzamış COVİD sendromuyla karıştırılıyor! Romotoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Gilgil, hastaların şikayetlerinin ortadan kaldırılması için önce COVİD- 19 açısından sorgulanması gerektiğini belirtiyor. "Hastaların yüzde 10 ila 30 arasında post COVİD sendromu görülebiliyor. Sonuçları çok ciddi olabiliyor. Bu nedenle tedaviyi ertelememek gerekiyor" diyor.
ISPANAK DEYİP GEÇME
Her mevsimin vitamin deposu sebzesi ıspanak, vücuda güç veriyor. Bitkisel antibiyotik etkisi sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Menopoz sonrasında kemik sağlığını koruyan ıspanak, kanserli hücrelerin oluşumunu engelliyor. Tansiyonu ve kolesterolü düşürüyor.
TANSİYONA HAVUÇ YETER
A vitamini deposu havuç, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Mide ülserini engeller. Kolesterolü düşürür. Anne sütünü artırır. Tansiyonu dengeler. Dişleri güçlendirir. Akciğer kanseri riskini azaltır. Yüz ve boyun kırışıklarını giderir. Bağırsakları korur.
KEMİK DOSTU PAZI
Bol lifli içeriği ile pazı, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Böbrek ağrını dindirir. Halsizliği azaltır. Tansiyonu dengeler. Bu sayede kalbi korur. Demir eksikliğini bitirir. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü keser. Kemikleri güçlendirir.
BADEM ŞİFA DOLU
Kanserle savaşan badem, cinsel hayata renk katar. İktidarsızlığı ve cinsel isteksizliği bitirir. diyabet hastalığına iyi gelir. kemik ve diş yapısını güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Sedef hastalığıyla savaşır. Bağışıklığı güçlendirir.
SİVİLCELERE KEKİK YAĞI
Kekik yağı, şifa dağıtıyor. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşıyor. Kemik ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Öksürüğü dindiriyor. Sivilceleri temizliyor. Ağız kokusuna da iyi geliyor.