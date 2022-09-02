Covid değil romatizma! Hastaların doktora geç başvurması büyük sıkıntılara neden oluyor | Sağlık Haberleri

Fibromiyalji, halk arasında bir romatizma türü olarak biliniyor. Genellikle kas ağrısı, yorgunluk ve depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik şikayelere yol açıyor. Kadınlarda daha çok görülen bu hastalık yaşam kalitesini düşürüyor. Neden olduğu şikayetlerle çoğu zaman uzamış COVİD sendromuyla karıştırılıyor! Romotoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Gilgil, hastaların şikayetlerinin ortadan kaldırılması için önce COVİD- 19 açısından sorgulanması gerektiğini belirtiyor. "Hastaların yüzde 10 ila 30 arasında post COVİD sendromu görülebiliyor. Sonuçları çok ciddi olabiliyor. Bu nedenle tedaviyi ertelememek gerekiyor" diyor.