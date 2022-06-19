Çörek Otu Sabunu Nasıl Kullanılır? Çörek otu sabununun kullanımı, kullanacağınız alana göre değişikliktik gösterebilir. Direkt yüzünüze sürerek kullanım sağlayabilirsiniz. Duş esnasında saçınıza ve saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Birçok alanda kullanım faydası bulunan çörek otu sabununu yaraların üzerine direkt olarak uygulayabilirsiniz. Cilt lekeleri veya saç bakımı için kullanılacaksa düzenli bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. Sabunu köpürterek cildinize uyguladıktan sonra ılık su ile temizlemeniz gerekmektedir. Kurulama için ise kuru ve yumuşak bir havlu kullanmalısınız. Cildinize bastırmadan yumuşak ve hafif hareketler ile havlu yardımıyla kurulayınız.



Çörek Otu Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Bütün cilt tiplerinin kullanabileceği bir üründür. Çörek otu sabununun kullanılacağı cilt tipleri özellikle alerjik cilt tipleridir. Kuruluk hissi oluşturmadığı ve nemlendirici özelliği olduğu için kuru ciltlerde de kullanımı uygundur. Hassas ciltlerinde kullanabileceği bir sabundur.

Çörek Otu Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Çörek otu sabununun içeriği tamamen doğaldır. Paraben, parfüm ve hayvansal yağlar içermediği için sağlığa zarar vermez. Çörek otu yağı ve birçok vitamin kullanılarak hazırlanmış bir sabundur. İçerisindeki vitaminlerde tamamen doğal olarak üretilmiştir. İçerisinde E vitamini, çinko, kalsiyum. Omega 3, Omega 6, demir ve bakır gibi birçok faydalı bileşen bulunmaktadır.