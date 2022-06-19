Damla sakızı sabunu ne işe yarar? Damla sakızı sabunu faydaları nelerdir? Damla Sakızı sabununun içeriğinde neler var?



Damla Sakızı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Damla sakızı sabunu kullanımı gerçekleştirilirken, uygulama yapılacak bölgeyi ıslatmanız gerekmektedir. Köpürtülen sabunu uygulamak istediğiniz bölgeye sürebilirsiniz. Damla sakızı sabunun kullanımında, diğer sabunlardan farklı olarak bulunan bir özellik mevcuttur. Sabunu uygulayacağınız bölgeye en az üç ya da dört dakika masaj yapmanız ve ardından bol su ile durulamanız gerekmektedir. Bu sayede, sabunun etkisi aktif hale gelir. Aynı şekilde saçlarınız için kullanım sağlarken de saç derisine hafif hareketler ile birkaç dakika masaj yapmanız, daha etkili sonuçlar sağlamanıza yardımcı olacaktır. Sabun kullanımından hızlı ve etkili sonuçlar almak için mümkün ise her gün kullanım sağlamalısınız.



Damla Sakızı Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Damla sakızı sabununun kullanılacağı cilt tipleri, karma, yağlı ve kuru olmak üzere hepsini kapsamaktadır. Tüm cilt tiplerinde rahatlıkla kullanım sağlanabilir. Sabunun sağladığı temizlik ve hijyen özelliği, cilt tiplerinin hepsinde etkilidir. Karma ve yağlı ciltlerin sebum oluşumunu dengeler. Kuru cilt tiplerinin ise nemlenmesine katkı sağlar ve daha yumuşak bir görünüme kavuşmalarına imkan sunar. Sabunu ayrıca, tüm vücut ve saç tiplerinde de kullanabilirsiniz. Cildinizin temizlenmesini ve hasarlı cilt yüzeyinin iyileşmesine katkı sağlar. Ağrılarınızın hafiflemesinde etkili rol oynar. Saçların ve saç derisinin bakımlarını gerçekleştirirken, saha sağlıklı uzamalarında da etkilidir.



Damla Sakızı Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Damla sakızı sabununun içeriği, sakız ağacının reçinesine sahiptir. Ülkemizde Çeşme'de ve Sakız Adası'nda yetişen sakız ağacı, özel bir reçineye sahiptir. Bu reçinenin özenle toplanması ve sabun yapımı için gerekli olan özel işlemlerin ardından, damla sakızı sabunu oluşumunu tamamlamaktadır. Kullanım sağlanan reçine, antiseptik özelliğe sahiptir. Sabun üretimi aşamasında hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. İnsan cildine ve sağlığa zararlı ürün barındırmayan bu sabun, tamamen doğal içeriklere sahiptir. Bu özelliği ile günlük bakım ve kişisel temizlik rutinlerinde gönül rahatlığı ile kullanım sağlanabilir.