Ciltteki kapanmış gözenekleri açar ve cildin alt tabakasına kadar ulaşır. Kolay kullanılan çilek sabunu cildin kısa sürede ipeksi görünümde olmasına destek olur. Cildi besleyen sabun çilek içinde yer alan folik asit ve C vitaminiyle de cildin gençleşmesine yardımcı olur. Uygulama sonrasında ciltte gerginlik hissedilir. Gözenekleri canlandırır ve cildi yeniler. Kadın ve erkeklerde kolayca uygulanabilen çilek sabunu kuru ciltlerin de kış mevsiminde zorluk çekmesini engeller. Cilt yüzeyini temizlemede etkilidir.



Çilek Sabunu Ne İşe Yarar?

Cilt ve saçlar için önemli etkilere sahip olan çilek sabunu kuruluğa karşı tedavi edici özelliktedir. Sabun cilde uygulandığında ciltteki gözenekleri detaylı bir şekilde temizler. Cildin gözeneklerini açar. Potasyum kurumaya karşı etkilidir. Kış mevsimindeki cilt çatlaklarını ve kurumalarını önler. Böylece cilt her daim nemli ve ipeksi bir yapıda kalır. Cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Saç derisinde de aynı başarılı etkileri gösterir. Saç diplerinde kepeklenme ve kuruluğa bağlı olarak oluşan deri dökülmesini tedavi edici özelliğe sahiptir. Cildin kurumasını önlediği için dökülmeler de görülmez. Çilek sabunu kokusuyla da kullanıcılarda olumlu izler bırakır.