Çoğunlukla kilolu erkekleri tehdit ediyor: Uyku apnesi krizin şifresi

Uyku apnesi, modern hayatın getirdiği hastalıklar arasında yer alıyor. Toplumda görülme sıklığı, günden güne artıyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen uyku apnesi, birçok hastalığın temelinde yatıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, genellikle kısa boylu, şişman ve göbekli, kısa boyunlu erkeklerde görülen bu hastalıkla ilgili bilgiler veriyor...

Uyku apnesi, hastanın gece boyu nefesinin durması ile ortaya çıkıyor. Genellikle kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi, inme, depresyon şikayetlerine yol açıyor. Uyku apnesi yaşayan hasta, uykusunu yeterli ve düzenli olarak alamadığı için sabah kalktığı zaman ciddi bitkinlik, yorgunluk hali yaşıyor.

Opr. Dr. Yunus Karadavut, "Unutulmamalıdır ki, uyku apnesi tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Yüksek derecede uyku apnesi için pozitif hava basıncı tedavisi uygulanmaktadır" diyor.