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    Çocuk sahibi olmayı etkileyen çikolata kisti günümüzde giderek yaygınlaşıyor! İşte bilinmesi gereken 6 nokta

    Çikolata kisti, her 10 kadından birini etkiliyor. Prof. Dr. Mete Güngör, çocuk sahibi olmayı etkileyen hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor...

    Çikolata kıstı anneliğe engel

    Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadında görülen endometriozis (çikolata kisti), günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Mete Güngör, bilinmesi gereken 6 önemli noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:



    BU SİNYALLERE DİKKAT!
    Rahmin iç duvarını döşeyen dokunun rahim dışında bulunması olarak tanımlanan endometriozis, bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken; çoğu hastada ise kronik karın ağrısı başta olmak üzere, özellikle adet döneminde şiddetli ağrı ve aşırı kanamaya, ağrılı ilişkiye neden oluyor. Endometriozis bağırsakları etkilemişse; ağrılı dışkılama, mesaneyi etkilemişse kanlı idrar ve yanma şikayeti görülüyor. Üreme organlarındaki hasarlar kısırlığa yol açıyor.



    BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞABİLİYOR
    Hastalar çoğunlukla bu ağrıların yumurta kistinden kaynaklandığını bilmiyor. Farklı branşlarda birçok doktora başvurarak zaman kaybedebiliyor.



        ANNE OLMAYI ENGELLEYEBİLİYOR
        Her endometriozis hastalığı kısırlığa yol açmaz. Bazı hastalar kendiliğinden gebe kalabiliyor ama endometriozis odakları tüplerde, yumurtalıklarda tıkanıklıklara yol açarak kısırlığa neden olabiliyor. Endometrioziste salgılanan bazı maddeler de yumurta ve spermin döllenmesine veya rahim içerisine yerleşmesine engel olabiliyor.



        TEDAVİSİ TANISINDAN DAHA KOLAY
        Endometrıozis kadınlarda miyomlardan sonra en sık görülen iyi huylu bir hastalıktır. Çoğunlukla böyle bir hastalığın varlığı bilinmediğinden birçok kadın, regl ağrılarının normal bir durum olduğunu ve bununla yaşamak zorunda olduğunu düşünüyor.



        KANSERE NEDEN OLABİLİYOR
        Hastanın şikayeti yoksa, kist 5 cm'den küçükse ve hasta genç ise bu kistleri takip edebiliriz. Çünkü bu hastalık yüzde 10-30 oranında tekrarlayabilir. Şiddetli ağrı, tedaviye rağmen gebe kalamamak ve kanser açısından şüpheli görüntü durumunda ameliyat gerekir.



            BU ETKENLER RİSKİ ARTIRIYOR
            Hastalık riski, ailesinde endometriozis olanlarda diğerlerine göre 6 kat daha fazla görülüyor. İlk adet kanamasının 11 yaşından önce olması, 27 günden kısa aralıklarla adet olmak, adetin 7 günden uzun sürmesi, hiç gebe kalmamış olmak riski artırıyor.



            Prof. Dr. Mete Güngör

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            Haberler Sağlık Çocuk sahibi olmayı etkileyen çikolata kisti günümüzde giderek yaygınlaşıyor! İşte bilinmesi gereken 6 nokta
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