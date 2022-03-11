Çocuk sahibi olmayı etkileyen çikolata kisti günümüzde giderek yaygınlaşıyor! İşte bilinmesi gereken 6 nokta





BU SİNYALLERE DİKKAT!

Rahmin iç duvarını döşeyen dokunun rahim dışında bulunması olarak tanımlanan endometriozis, bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken; çoğu hastada ise kronik karın ağrısı başta olmak üzere, özellikle adet döneminde şiddetli ağrı ve aşırı kanamaya, ağrılı ilişkiye neden oluyor. Endometriozis bağırsakları etkilemişse; ağrılı dışkılama, mesaneyi etkilemişse kanlı idrar ve yanma şikayeti görülüyor. Üreme organlarındaki hasarlar kısırlığa yol açıyor.