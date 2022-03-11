Çocuk sahibi olmayı etkileyen çikolata kisti günümüzde giderek yaygınlaşıyor! İşte bilinmesi gereken 6 nokta

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadında görülen endometriozis (çikolata kisti), günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Mete Güngör, bilinmesi gereken 6 önemli noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
BU SİNYALLERE DİKKAT!
Rahmin iç duvarını döşeyen dokunun rahim dışında bulunması olarak tanımlanan endometriozis, bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken; çoğu hastada ise kronik karın ağrısı başta olmak üzere, özellikle adet döneminde şiddetli ağrı ve aşırı kanamaya, ağrılı ilişkiye neden oluyor. Endometriozis bağırsakları etkilemişse; ağrılı dışkılama, mesaneyi etkilemişse kanlı idrar ve yanma şikayeti görülüyor. Üreme organlarındaki hasarlar kısırlığa yol açıyor.
BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞABİLİYOR
Hastalar çoğunlukla bu ağrıların yumurta kistinden kaynaklandığını bilmiyor. Farklı branşlarda birçok doktora başvurarak zaman kaybedebiliyor.