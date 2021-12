Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar, şifayı doğada buluyor (Sağlık haberleri)

Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar, şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Birçok hastalığa iyi gelen zater toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor. Çay olarak da tüketilebiliyor. Hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa faydaları şöyle:

Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır.

Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı söktürür. Hazımsızlığı giderir.

İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.

Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.

Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

KAŞINTIDA KANSER SAKLI

Kaşıntı, günlük hayatta herkesin karşılaştığı sıkıntıların başında geliyor. Çoğunlukla ihmal edilen bu durumun altında karaciğer, böbrek, tiroit ve kanser gibi ciddi hastalıklar bulunabiliyor. Doç. Dr. Berna Aksoy, kaşıntının ihmal edilmemesini öneriyor. Stresin bile kaşıntıya neden olabileceğini belirten Aksoy, "Kronik kaşıntılar uzun sürede yaralar ve deri değişikliklerine yol açabilir. Kaşıntı farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabilir. Bu nedenle tedavi açısından hekime başvurulmalıdır" diye konuşuyor.

GRİBİN KALKANI KUŞBURNU

Soğuk havalar iyice kendini hissettiriyor. Grip hastalarında önemli artış yaşanıyor. Prof. Dr. Mehmet Parlak, hava sıcaklıklarındaki ani değişimin yaşandığı dönemlerde vücut direncinin düştüğünü anlatıyor. Parlak, "Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bol C vitamini tüketilmesi çok etkili. C vitamini de kuşburnunda bol miktarda mevcuttur. 100 gram kuşburnunda 400 ile 3 bin miligram arasında C vitamini bulunmaktadır. Bu vitamine ihtiyaç duyulduğu her zaman kuşburnu tüketilmesi gerekir." diyor.

BAŞ AĞRISINA LAVANTA

Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller. Bağırsakları temizler.

ÇÜRÜKLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.

TANSİYONA ÇARE HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.