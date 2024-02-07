Ciltteki renk değişikliği vitiligo habercisi | Uzmanı hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı: Stres ve travmalar tetikler...

Vitiligo deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığı olarak tanımlanıyor. Halk arasında ala veya alaca hastalığı olarak da adlandırılıyor. Prof. Dr. Murat Durdu, hastalıkla ilgili şunları söylüyor: Stres ve travmalar hastalığı tetikler. Bulaşıcı değildir. Kozmetik kaygılar nedeniyle hastaların toplumdan izole olmasına neden olabilir. Vitiligoyla birlikte diğer otoimmün hastalıklar da kontrol edilmeli. Vitiligo çoğu zaman biyopsi almadan, klinik muayene ile teşhis edilebilir.





BU SESE KULAK VERİN

Teknoloji kullanımının yoğunlaşmasıyla eğlence amaçlı kulaklık kullanımındaki artış, kalıcı işitme kayıplarına kadar pek çok kulak problemlerini de beraberinde getiriyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla dünya genelinde 1.5 milyara yakın çocuk ve ergen işitme kaybı riski taşıyor. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, yapılan çalışmalara göre, günde ortalama 80 dakika veya daha fazla kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme sıklığının yüzde 22,3 olduğunu söylüyor.

LİMİT YÜZDE 60

Bunun yanında, günde 80 dakikadan fazla kulaklık kullanan ergenlerin işitme kaybı riskinin, günde 80 dakikadan az kullananlara göre 4,7 kat daha yüksek olduğu uyarısını da yapıyor. Tınazlı, "Kulaklığın sesini yüzde 60'dan daha fazla açmayın. Kulaklık seçiminde de arka plan gürültüsünü azaltan ses izolasyonu iyi olan cihazlar tercih edilmelidir" diyor.

KAHVALTI YOK KİLO VAR

Sabah kahvaltısı, bilişsel performansı olumlu etkiliyor. Bu etkiler, özellikle 18 yaşın altındaki öğrencilerde ve görev odaklı davranışlarda belirgin oluyor. Diyetisyen Sevgi Yavuz, şunları söylüyor: Uyandıktan sonra ilk iki saat içinde kahvaltı yapmak, metabolizmayı aktifleştiriyor. Bu süre zarfında vücut, gün boyunca ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için hazırlık yapıyor. Araştırmalar kahvaltıyı atlayanların, akşam yemeğinde daha çok kalori aldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo alıyor.

REGL AĞRISINA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.

SİNÜZİTE KARANFİL

Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

KABIZLIĞA TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.