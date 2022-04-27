Cilt bakımında kozmetik ürünlerine servet harcamaya artık son! Lavanta yağı ile genç kalın

Cilt bakımı için kozmetik ürünlere servet harcamak gerekmiyor. Evde bile yapılabilecek doğal maskeler, hem cildi besliyor hem de gençlik veriyor. Güzel kokusuyla sevilen bitkilerden lavanta, cilt sağlığını koruyor. Cildin nem ihtiyacını karşılıyor. İnce kırışıklıkları da azaltıyor. Bu maske için 100 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı lavanta yağı gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tüm malzemeleri karıştırın. Macun kıvamında bir karışım elde edin. Tüm cildinize bu karışımı uygulayın. Maskeyi, 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Akşam ve sabah uygulanan bu maske, cildin nem ihtiyacını karşılar.



BU BAHAR YENİLENİN

İlkbahar, hem fiziksel hem de ruhsal değişikliklere yol açıyor. Bu durumda, yorgunluk, stres ve uykusuzluk görülüyor. Dyt. Ayşe Korkmaz, baharı enerjik karşılamanın şifresini açıklıyor...

Kaju, ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişlerle susam, kabak çekirdeği tüketin.

Probiyotik içeriğe sahip kefir, turşu, şalgam, tarhana, sarımsak yiyin.

Güne kahvaltıyla başlayın.

Melisa , papatya, lavanta bitkilerinden yapılan çaylarıyla yorgunluğu yenin.

Haftada 3-4 kez 30 dakikalık yürüyüşler yapın.



TANSİYONA KARŞI YOĞURT

Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Zayıflatır. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.



KARACİĞERE REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Karaciğeri güçlendirir.



AYNISEFA AĞRI KESER

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonu önler. Kemik sağlığını korur. Saçları besler. Ağrı keser.

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