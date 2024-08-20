Çilek şifa demek: İşte faydaları...

Baharın en sevilen meyvelerinden çilek, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı da koruyor. Kokusuyla bile enerji veren bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:

- Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu önler.

- Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

- Kanı temizler.

- Sindirimi düzenler. Bağırsakları korur.

- Cildi nemlendirir.

- İdrar söktürücüdür.

- Kanseri önlemeye yardımcı olur.

- Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.

- Alzheimer'la savaşır.