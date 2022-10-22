Çam katranı sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Çam katranı sabunu nasıl kullanılır?

Çam katranı sabunu çam ağacından elde edilir. Dallar öncelikle toplanır ve su yardımıyla kaynatılır. Ardından ortaya çıkan öz ile sabun elde edilir. Hijyenik bir yaşam için çam katranı sabun kullanılır. Cildi derinlemesine temizleyerek gözeneklerin açılmasına destek olur. Cildin aynı zamanda hava almasını sağlar. Özellikle fazla makyaj yapanlar cildini sabunla yıkadıklarında yüzlerinde rahatlama hisseder. Yüz için kullanılmakla birlikte saç derisinde de önemli etkilere sahiptir. Saçı fazla dökülenler saç dökülme sorunlarına çözüm bulabilir. Saçların daha gür ve canlı olmasına destek olur. Saç diplerini temizler. Cildin yeniden canlanmasına katkı sağlar. Çam Katranı Sabunu Ne İşe Yarar?

Çam katranı sabunu hem cilt için hem de saç için faydalı etkiler gösterir. Ciltteki lekelere karşı doğal bir güzellik yaratır. Ciltte var olan lekeleri azaltır. Gözeneklerin temizlenmesinde önemli bir göreve sahiptir. Ciltteki bakterilere karşı kesin çözüm olur. Yüzün sabunla yıkanması halinde ciltte rahatlama görülür. Ciltteki etkilerinin yanı sıra saç üzerinde de kalıcı ve doğal etkileri vardır. Saç dökülmesi için engelleyici özelliğe sahiptir. Saçların daha temiz olmasını sağlar. Saç bakımını sabunla yapanlar saçlarında ferahlık hisseder. Şampuan kullanımına göre daha hijyenik temizleme özelliğine sahiptir.

Çam Katranı Sabunu Faydaları Nelerdir?

Çam katranı sabununun faydaları şöyledir:

• Yağlı ciltlerde ciltteki yağı azaltır. Yağlanmaya bağlı olarak gelişen akne oluşumunu engeller.

• Ciltteki iltihaplanmaları iyileştirir. Özelikle bakteri kaynaklı sivilcelerin daha kısa sürede iyileşmesine yardım eder.

• Selüliti olanlar sabunu kullandığında azalma görülür. Damarların iyileşmesi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Düzenli kullanımda çatlaklarda da etkisini göstermeye devam eder.

• Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Strese bağlı sedef, vb. gibi hastalıklarda tedavi sürecinde destekleyici olur. Bunun yanı sıra mantar, vb. gibi hastalıklarda kaşıntıyı ve kızarıklığı azaltır. Ciltte rahatlama hissi verir.

• Saç dökülmelerinde dökülme süresini yavaşlatır. Saçın eski yapısına kavuşmasını sağlar. Saç dökülmesinde hem erkeklerde hem de kadınlarda engelleyici özellikler gösterir. Çam Katranı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Çam katran sabunu cilt ve yüz için farklı şekillerde uygulanır. Çam katran sabununun kullanımı şöyledir:

• Sabunu saça uygulamak isteyenler önce saçlarını tamamen ıslatmalıdır. Ardından sabun tüm saça sürülür ve saç tellerinin hepsine uygulanır. Etkili sonuçlar alabilmek için yaklaşık olarak 3-4 dakika bekletilmesi gerekir. Daha sonra ılık su ile yıkanır. Durulama işleminin ardından saça uygulama adımları tamamlanır. Duşlarda yapıldığında etkileri görülür.

• Sabunun yüze ve cilde uygulanması da son derece pratiktir. Öncelikle sabun el içinde köpük oluncaya kadar sürülür. Ardından tüm yüz köpükle temas eder. Yaklaşık olarak 2 dakika boyunca işlem uygulanır. Daha sonra ciltte sabun artığı kalmayacak şekilde su ile durulanır. Durulama işleminde ılık su kullanılması tavsiye edilir.