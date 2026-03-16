CANLI YAYIN
Geri

Her iki boşanmadan birinin altında horlama yatıyor

İngiltere merkezli sağlık kuruluşları 32Co ve Aerox Health'in 2.000 boşanmış birey üzerinde yaptığı güncel araştırmaya göre, horlama ve uyku apnesi gibi gece gürültüleri her iki evliliğin bitişinde temel bir rol oynuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
16 Mart 2026 tarihinde yayımlanan rapor, boşanan kişilerin %47'sinin partnerinin uykudaki gürültüsünü ayrılık nedeni olarak gördüğünü ve bu durumun basit bir rahatsızlıktan öte ciddi bir ilişki krizine dönüştüğünü kanıtlıyor.

GECE GÜRÜLTÜSÜ DUYGUSAL MESAFEYİ AÇIYOR

Yalnızca bir uyku bozukluğu olmayan horlama, modern evliliklerde "sessiz bir katil" rolü üstleniyor. Araştırma verileri, uykusuzluğun yarattığı sinir bozukluğunun ötesinde, çiftlerin çözüm olarak bulduğu "ayrı yataklar" yönteminin asıl tehlikeyi barındırdığını gösteriyor. Uzmanlar, yatak odalarının ayrılmasının; günün yorgunluğunun atıldığı, paylaşımların yapıldığı "yastık sohbetlerini" ve fiziksel yakınlığı yok ettiğine dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMANIN ÇARPICI RAKAMLARI

Yapılan anket çalışmasında, uyku bozukluklarının ilişki dinamiği üzerindeki yıkıcı etkisi şu verilerle ortaya konuldu:

KriterOran (%)
Horlamanın boşanmaya doğrudan katkısı%47
Ayrı odada uyumaya başlayan çiftlerin oranı%75
Ayrı uyumanın boşanmaya direkt etkisi (Ayrı uyuyanlar içinde)%85
Yeni bir ilişkide horlamayı "anlaşma bozucu" görenler%50

EDİTÖR NOTU

Bu veriler, toplumsal olarak "komik" ya da "katlanılabilir" görülen sağlık sorunlarının, aslında birer iletişim krizine dönüştüğünü kanıtlıyor. Dr. Sonia Szamocki'nin de belirttiği gibi, asıl trajedi bu durumun tedavi edilebilir olmasıdır. Çiftler tıbbi destek almak yerine fiziksel olarak uzaklaşmayı seçtiğinde, sorun biyolojik bir problemden çıkıp geri dönülemez bir duygusal yabancılaşmaya evriliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Horlama gerçekten bir boşanma sebebi sayılabilir mi?

Evet, güncel araştırmalar boşanmış her iki kişiden birinin (%47) ayrılık sürecinde horlamanın ve uyku bölünmesinin etkili olduğunu belirttiğini göstermektedir.

Ayrı odalarda uyumak ilişkiyi kurtarır mı?

Ankete katılanların %75'i çözüm olarak ayrı odaları seçmiş olsa da, bu kişilerin %85'i ayrı uyumanın duygusal kopuşu hızlandırarak boşanmaya doğrudan katkı sağladığını ifade etmiştir.

Uyku apnesi ile normal horlama arasındaki fark boşanma oranlarını etkiler mi?

Her iki durum da benzer riskler taşır. Ancak uyku apnesi, nefesin durması gibi daha ciddi sağlık riskleri barındırdığı için partner üzerinde daha fazla endişe ve uykusuzluk baskısı yaratarak ilişkiyi daha fazla yıpratabilir.

Uyku bozukluğu yaşayan çiftler neden daha sık tartışır?

Uykusuzluk, beyindeki duygusal kontrol merkezlerini zayıflatır. Araştırmalar, kesintisiz uyuyamayan kişilerin daha sinirli, daha az empatik ve çatışmaya daha eğilimli olduğunu, bunun da küçük tartışmaları büyük kavgalara dönüştürdüğünü gösteriyor.

Yeni bir ilişkiye başlarken horlama bir engel mi?

Yapılan ankete katılanların %50'si, yeni bir partner adayının horlamasını "ilişkiyi başlamadan bitirecek bir sebep" (deal-breaker) olarak tanımlıyor. Bu, horlamanın sadece uzun süreli evlilikleri değil, yeni flörtleri de olumsuz etkilediğini kanıtlıyor.

Horlama sorunu olan çiftler yatak odasını ayırmadan nasıl çözüm bulabilir?

Uzmanlar, yatak ayırmanın son çare olması gerektiğini vurguluyor. Bunun yerine uyku apnesi testi (polisomnografi), CPAP cihazı kullanımı, kilo kontrolü veya diş hekimliği tarafından hazırlanan horlama aparatları gibi tıbbi yöntemlerle "sessiz bir gece" sağlanması öneriliyor.

Partnerimin horlaması sağlığını nasıl etkiler?

Horlama, özellikle uyku apnesi ile birlikteyse, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve inme riskini artırır. Bu durum sadece ilişkiyi değil, partnerinizin yaşam süresini ve genel yaşam kalitesini de doğrudan tehdit eden ciddi bir sağlık sorunudur.

Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi Ve Anadolu Ajansı'ndan Alınmıştır.

