Uyku bozukluğu yaşayan çiftler neden daha sık tartışır?

Uykusuzluk, beyindeki duygusal kontrol merkezlerini zayıflatır. Araştırmalar, kesintisiz uyuyamayan kişilerin daha sinirli, daha az empatik ve çatışmaya daha eğilimli olduğunu, bunun da küçük tartışmaları büyük kavgalara dönüştürdüğünü gösteriyor.

Yeni bir ilişkiye başlarken horlama bir engel mi?

Yapılan ankete katılanların %50'si, yeni bir partner adayının horlamasını "ilişkiyi başlamadan bitirecek bir sebep" (deal-breaker) olarak tanımlıyor. Bu, horlamanın sadece uzun süreli evlilikleri değil, yeni flörtleri de olumsuz etkilediğini kanıtlıyor.