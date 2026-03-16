SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Horlama gerçekten bir boşanma sebebi sayılabilir mi?
Evet, güncel araştırmalar boşanmış her iki kişiden birinin (%47) ayrılık sürecinde horlamanın ve uyku bölünmesinin etkili olduğunu belirttiğini göstermektedir.
Ayrı odalarda uyumak ilişkiyi kurtarır mı?
Ankete katılanların %75'i çözüm olarak ayrı odaları seçmiş olsa da, bu kişilerin %85'i ayrı uyumanın duygusal kopuşu hızlandırarak boşanmaya doğrudan katkı sağladığını ifade etmiştir.
Uyku apnesi ile normal horlama arasındaki fark boşanma oranlarını etkiler mi?
Her iki durum da benzer riskler taşır. Ancak uyku apnesi, nefesin durması gibi daha ciddi sağlık riskleri barındırdığı için partner üzerinde daha fazla endişe ve uykusuzluk baskısı yaratarak ilişkiyi daha fazla yıpratabilir.