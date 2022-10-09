Çikolata kisti olarak da biliniyor! Her 10 kadından birinde görülen endometriozis kısırlığa yol açıyor | Sağlık haberleri

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Endometriozis geliyor. Çikolata kisti olarak bilinen bu hastalık dünyada yaklaşık 190 milyon kadını tehdit ediyor. Prof. Dr. Erkut Attar, "Çevresel koşullar, şehir yaşamı ve sağlıksız gıda endometriozis hastalarında artışa neden oldu" diyor. Önemli bilgiler veriyor:
EĞER AĞRI VARSA...
Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda görülür. Eğer bir kadın 6 ay boyunca sürekli bir ağrı çekiyor veya sürekli adet ağrısıyla bize geliyorsa burada endometriozis düşünülür. Bununla birlikte endometriozis ağrıları çoğunlukla şiddetlidir. Özellikle bir yere lokalize değildir, yani hasta karın içerisinde yaygın bir ağrı vardır ve lokalize olmadığı içinde ağrının yerini tam olarak saptamak da güçtür. Cerrahi tedavi kararı vermeden önce yumurtalık rezervinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Yanlış yapılan cerrahi tedaviler yumurtalıklara zarar verebilir. Bu dengenin çok iyi anlaşılması gerekir. Rezervi düşük olan kadınlarda gebelik için tüp bebek yönteminden faydalanmaktayız.
KAHVE ŞİFA SAÇIYOR
Kahve, hem kokusu hem de lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ege Ramadanoğlu, kuru kahve tozunun kafein, potasyum, demir, folik asit, kalsiyum, lif içerdiğini belirtiyor. Bu mucizesi içeceğin faydalarını açıklıyor.
Metabolizma hızını artırır. Yağ yakımını hızlandırır. Fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.
Kahvede bol miktarda bulunan kafein, hızla kana karışır. Uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri bloke ederek uyanıklığı ve konsantrasyonu artırır. Enerji verir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler.
Yüksek antioksidan içeriği sayesinde karaciğer kanserine karşı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.
Nörolojik hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Araştırmalara göre düzenli kahve tüketenlerin Alzheimer'a yakalanma riski, yüzde 65 daha azdır. Parkinson yüzde 60 az görülür.
HAMBURGER TAŞ YAPAR
Böbrek taşları neden olduğu ağrıyla hayatı kabusa çeviriyor. Tekrarlama riski olan bu taşlardan korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, günde 3 litre su içilmesini öneriyor. Pizza, hamburger gibi fast food ürünler de taşa yol açıyor. Günde bir kase yoğurt yenmesini öneren uzmanlar, içerdiği sitrat sayesinde limonun taşı önlediğini söylüyor.