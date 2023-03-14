Çikolata kisti anneliğe engel oluyor!





İLİŞKİYİ DE ETKİLER

Kadınlarda adet kanaması sürecinde endometrium dokusunda da kanama meydana geldiği için adet ağrısı çok daha şiddetli bir seyir izleyebiliyor. Adet döngüsünün uzadığı durumlarda bel ve karın ağrısı oluşabiliyor. Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında gelişen ağrı ile adet dönemi boyunca ağrılı dışkı olması da endometriozisin diğer iki önemli belirtisi olarak kabul ediliyor. Bunların yanı sıra hastalarda yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik ya da aşırı bulantı görülüyor.