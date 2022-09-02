Çevresel faktörler göz sağlığına tehdit oluşturuyor! | Sağlık haberleri

Çevresel faktörler, göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten, bu hastalığın tedavi edilmediğinde göz yüzeyinde iltihaplanmaya yol açtığını belirtiyor. "Özellikle kontak lens kullanan, diyabet hastası olan ya da aile öyküsü bulanan kişilerin düzenli göz kontrolü yaptırması gerekir. Kırmızı, tahriş olmuş, yorgun veya ağrılı gözler gibi uzun süreli kuru göz belirtileri olduğunda bir uzmana başvurulmalıdır" diyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili ise şunları söylüyor: Göz kuruluğu hastalığında OPE-İPL teknolojisi çok önemli. Çok başarılı sonuçlar veriyor" dedi.
KANSIZLIĞA SAKATAT
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden sakatat ürünleri, aşırıya kaçmadan tüketildiğinde şifa saçıyor. Yüksek protein içeren sakatatın bol suyla tüketilmesini öneren Dyt. Ünal, "Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri (tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin ve B12) ile demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriği sayesinde tok tutma özelliği fazladır. Ancak tüketimi sonrasında bol su tüketimi faydalı olacaktır. Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz" diyor.
KİLOLARA FISTIK GİBİ ÇÖZÜM
Damarları genişleten Antep fıstığı öncelikli olarak kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kilo almayı önler ve vücuda enerji verir. Kan şekerini dengeler.
ÇÖREK OTU GENÇLİK İKSİRİ
Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.
FESLEĞEN MİDEYİ KORUR
Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflüyü azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır.