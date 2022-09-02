Çevresel faktörler göz sağlığına tehdit oluşturuyor! | Sağlık haberleri

Çevresel faktörler, göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten, bu hastalığın tedavi edilmediğinde göz yüzeyinde iltihaplanmaya yol açtığını belirtiyor. "Özellikle kontak lens kullanan, diyabet hastası olan ya da aile öyküsü bulanan kişilerin düzenli göz kontrolü yaptırması gerekir. Kırmızı, tahriş olmuş, yorgun veya ağrılı gözler gibi uzun süreli kuru göz belirtileri olduğunda bir uzmana başvurulmalıdır" diyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili ise şunları söylüyor: Göz kuruluğu hastalığında OPE-İPL teknolojisi çok önemli. Çok başarılı sonuçlar veriyor" dedi.