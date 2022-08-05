Japonya'daki Osaka Üniversitesi, içeceklerin faydalarını araştırdı. Çay ve kahve tüketiminin kalp krizi geçirenlerde ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Ayrıca günde 7 fincan yeşil çay tüketen kişilerin ölüm riskinin yüzde 62 daha az olduğunu vurguladı.
Konsantrasyonu artırır.
Beyin hücrelerini korur.
Kanserle mücadele eder.
Ağrı kesicidir.
Astım krizlerini hafifletir.
Bağırsakları korur.
Safra taşı oluşumunu önler.
Kemikleri güçlendirir.
Parkinson'u önler.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
GÜNDE 1 YUMURTA SAĞLAM HAFIZA
Kahvaltının baş tacı yumurta, günde bir adet yendiğinde kemikleri güçlendirir. Saçları besler. Beyin hücrelerini ve hafızayı iyileştirir. Vücuda güç verir. Gözleri koruyan yumurta, kataraktı engeller.
LAHANA MUTLU EDER
Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan lahana, lifli yapısı sayesinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır.
PANCAR DEYİP GEÇME
Kırmızı pancar, kan şekerini dengeler. İnsülin duyarlılığını artırır. Bağırsakları temizler. Kabızlığı önler. Kolesterol ve kan basıncını dengeler. Kalp hastalıklarından korur. Meme ve prostat kanseriyla savaşır.