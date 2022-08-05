Japonya'daki Osaka Üniversitesi, içeceklerin faydalarını araştırdı. Çay ve kahve tüketiminin kalp krizi geçirenlerde ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Ayrıca günde 7 fincan yeşil çay tüketen kişilerin ölüm riskinin yüzde 62 daha az olduğunu vurguladı.

Konsantrasyonu artırır.

Beyin hücrelerini korur.

Kanserle mücadele eder.

Ağrı kesicidir.

Astım krizlerini hafifletir.

Bağırsakları korur.

Safra taşı oluşumunu önler.

Kemikleri güçlendirir.

Parkinson'u önler.

Menopoz şikayetlerini azaltır.