Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Araştırmalar ortaya koydu

Araştırmalara göre, kan grupları sadece biyolojik bir gerçeği değil, aynı zamanda kişilik özelliklerini de taşıyabilir. Özellikle Japonya'da bazı şirketler, personel alımlarında bu bilgiyi kullanarak adayları seçiyor. Kan grubunun kişilik üzerindeki etkisi kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, bazı araştırmalar kan grubu ile kişilik özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Örneğin, A grubu kanı olan kişilerin daha titiz ve organize olma eğiliminde olduğu, B grubu kanı olan kişilerin ise daha spontane ve yaratıcı olma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri ve ıq seviyesi...