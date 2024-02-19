SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Araştırmalar ortaya koydu

Kan grubu, uzun zamandır sadece biyolojik bir özellik olarak görülmüştür. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar, kan grubunun karakter ve hastalık risklerini de etkileyebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, kan grubunuz sadece kim olduğunuzu değil, aynı zamanda nasıl davrandığınızı ve hangi hastalıklara daha yatkın olduğunuzu da belirleyebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:42 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:42
Japonlar bile bu kan grubuna göre işe alım yapmaya başladı! Bu kan grubu daha zengin ve zeki oluyor! Araştırmalar ortaya koydu

Araştırmalara göre, kan grupları sadece biyolojik bir gerçeği değil, aynı zamanda kişilik özelliklerini de taşıyabilir. Özellikle Japonya'da bazı şirketler, personel alımlarında bu bilgiyi kullanarak adayları seçiyor. Kan grubunun kişilik üzerindeki etkisi kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, bazı araştırmalar kan grubu ile kişilik özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Örneğin, A grubu kanı olan kişilerin daha titiz ve organize olma eğiliminde olduğu, B grubu kanı olan kişilerin ise daha spontane ve yaratıcı olma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri ve ıq seviyesi...

İŞTE KAN GRUPLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

A RH(+) VE A RH(-)

🔶Sorumluluk sahibi ve düzenli.
🔶 İyi plan yapabilen.
🔶 Yardımsever ve duyarlı.
🔶 Stresle başa çıkma konusunda yetenekli.

B RH(+) VE B RH(-)

🔶 Yaratıcı ve esnek düşünce yapısına sahip.
🔶 Hareketli ve enerjik.
🔶 İnovasyona açık.
🔶 Düzensiz olabilirler.

AB RH(+) VE AB RH(-)

🔶 Duygusal zeka gelişmiş.
🔶 Uyumlu ve sosyal.
🔶 Esnek düşünce yapısına sahip.
🔶 Hem A hem de B grubu özelliklerini taşırlar.

0 RH(+) VE 0 RH(-)

🔶 Pratik ve odaklı.
🔶 Güçlü ve bağımsız.
🔶 Risk almaktan çekinmezler.
🔶 Doğrudan ve net iletişim tarzına sahiptirler.

A KAN GRUBU DAHA ZEKİ!

Yapılan araştırmalara göre, A kan grubuna sahip bireylerin genel olarak daha yüksek IQ seviyelerine sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ancak, uzmanlar bu bulgunun genelleme yapılamayacak kadar istatistiksel olduğunu belirtiyorlar.

İngiltere'de yapılan bir başka araştırma ise A grubuna mensup kişilerin sosyo-ekonomik seviyelerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, A grubu bireylerin genellikle yüksek IQ'ya sahip ve başarılı olduklarına işaret ediyor. İngiltere'de oluşan "A Grubu Lobisi" ise bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi
Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP’nin Ankara’daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı!
Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar
Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk
Spor yazarları Ankaragücü Galatasaray maçını yorumladı! Sözde delikanlıyım mesajı verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor
EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası
Türk Telekom
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
SON DAKİKA