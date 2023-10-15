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Canan Karatay boğaz ağrısının ilacını verdi! Öksürük krizlerini silip atacak! Suya 1 kaşık ekleyin...

Geçmeyen öksürük krizlerinin çözümünü Prof. Dr. Canan Karatay verdi. Soğuk havaların kendini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde soğuk algınlığı gibi hastalıklar dikkat etmek gerekiyor. Özellikle boğaz ağrısı ve öksürük krizleri için kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemler arayanlar için şifa reçetesi geldi. Tek yapmanız gereken suya 1 kaşık eklemek.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 13:10 Güncelleme 15 Ekim 2023, 13:11
Canan Karatay boğaz ağrısının ilacını verdi! Öksürük krizlerini silip atacak! Suya 1 kaşık ekleyin...

Öksürük krizleri, birçok insan için rahatsız edici bir durum olabilir. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, öksürük sorununa karşı alternatif bir çözüm sunarak dikkat çekiyor. Özellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonları sonucu yaşanan sürekli öksürük problemleri için karbonat kürünü öneriyor. Karbonatın öksürüğü hafifletici ve balgam söktürücü etkileri olduğu bilinmektedir. İşte detayları...

"GEÇMİYORSA ZEHRE MARUZ KALIYORSUNUZ"

Üst solunum yollarının tahriş olmasıyla birlikte gelen öksürük krizleri, sık ve şiddetli olduğu durumlarda akciğerlerde tahrişe neden olabilir. Bastırılması mümkün olmayan öksürük krizleri, üç ila sekiz haftayı geçiyorsa mutlaka hekim kontrolüne gidilmelidir. Öksürük krizlerini doğal yöntemlerle geçirmek isteyen hastalara ise Canan Karatay'dan rahatlatacak doğal reçete yöntemleri verildi. Kuru öksürüğün neden kaynakladığını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Benim öksürüğüm inatçı şekilde devam ediyor, bir türlü geçmiyor diyorsanız bilin ki vücudunuzu zehre maruz bırakıyorsunuz. En büyük hava kirliliği evin içindedir. Kullandığımız çamaşır suları, yumuşatıcılar ve dahası... Bunlar tehlikeli" dedi.

BİR ÇIRPIDA GEÇİRECEK KABONATLI SU YÖNTEMİ:

Faranjit, bahar alerjisi, sinüzit gibi solunumsal enfeksiyonlarla ortaya çıkan öksürüğün ne kadar süreceği ve neden olduğu etkenler, kişiden kişiye değişmektedir. Geçmek bilmeyen inatçı kuru öksürüğe Canan Karatay şu yöntemleri sıraladı:

Karbonatlı su içmeyi öneren Karatay, "Boğazımızı yumuşatmak için zeytinyağı tüketebiliriz. Sanatçılar da bilirsiniz ki çiğ yumurta içer. Hakikaten çiğ yumurta boğazdaki epiteli yumuşatır." dedi.

İnatçı öksürüğü geçirmek için kemik suyu öneren Karatay, "Kemik suyundaki kolajen çok önemli. Kemik suyuna biraz limon suyu, biraz da kristal kaya tuzu koyarak içeceğiz. Kemik suyunu ılık olarak içersek boğazımız rahatlar." ifadelerini kullandı.

Kemik suyu ve çiğ yumurta içmenin kolesterolü yükseltmeyeceğini aktaran Karatay, "İçtiğiniz karbonatlı su, virüs ve bakterileri de öldürür. Özellikle kışın bu virüs ve bakterilerin önüne geçmek için karbonatlı suyla gargara yapabilirsiniz." şeklinde konuştu.


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