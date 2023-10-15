Canan Karatay boğaz ağrısının ilacını verdi! Öksürük krizlerini silip atacak! Suya 1 kaşık ekleyin...

Öksürük krizleri, birçok insan için rahatsız edici bir durum olabilir. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, öksürük sorununa karşı alternatif bir çözüm sunarak dikkat çekiyor. Özellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonları sonucu yaşanan sürekli öksürük problemleri için karbonat kürünü öneriyor. Karbonatın öksürüğü hafifletici ve balgam söktürücü etkileri olduğu bilinmektedir. İşte detayları...

"GEÇMİYORSA ZEHRE MARUZ KALIYORSUNUZ" Üst solunum yollarının tahriş olmasıyla birlikte gelen öksürük krizleri, sık ve şiddetli olduğu durumlarda akciğerlerde tahrişe neden olabilir. Bastırılması mümkün olmayan öksürük krizleri, üç ila sekiz haftayı geçiyorsa mutlaka hekim kontrolüne gidilmelidir. Öksürük krizlerini doğal yöntemlerle geçirmek isteyen hastalara ise Canan Karatay'dan rahatlatacak doğal reçete yöntemleri verildi. Kuru öksürüğün neden kaynakladığını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Benim öksürüğüm inatçı şekilde devam ediyor, bir türlü geçmiyor diyorsanız bilin ki vücudunuzu zehre maruz bırakıyorsunuz. En büyük hava kirliliği evin içindedir. Kullandığımız çamaşır suları, yumuşatıcılar ve dahası... Bunlar tehlikeli" dedi.