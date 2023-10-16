Tırnaklardaki beyaz çizgilerin nedeni meğer buymuş! Herkes farklı biliyordu: Duyunca çok şaşıracaksınız!

Sizin de tırnağınızın üzerinde beyaz çizgiler mi var? Sebebini çevrenizden vitamin eksikliği olarak duymuş olabilirsiniz. Ama farklı nedenleri de olabilir? Gelin o nedenlere birlikte bakalım...
Sizin de tırnağınızın üzerinde beyaz çizgiler mi var? Sebebini çevrenizden vitamin eksikliği olarak duymuş olabilirsiniz. Ama farklı nedenleri de olabilir? Gelin o nedenlere birlikte bakalım...
Tırnaktaki beyaz lekelerin asıl adı lökonikidir ve farklı türleri vardır.
LÖKONİKİ TÜRLERİ
Görünüşlerine göre lökoniki türleri üçe ayrılmaktadır ve bunlar şöyle sıralanır;
Noktasal lökoniki; bunlar tırnak yüzeyinde bulunan ve beyaz nokta ya da daire olarak belirlenlere verilen isimlerdir.
Boyuna lökoniki; tırnağın kökünden ucuna doğru uzanan ve çizgi halinde olanları ifade eder.
Enine veya çizgisel lökoniki; tırnağın hilal şeklindeki lunula kısmına paralel olarak gözükür ve birden fazla görülebilir.
Lökoniki yapısal bakımdan ise gerçek ve belirgin olarak ikiye ayrılmaktadır.
Gerçek lökoniki; tırnağın zarar görmesiyle oluşan beyaz çizgiler için kullanılmaktadır. Bu tip beyaz çizgiler üzerilerine baskı uygulandığında kaybolmaz ve tırnakla beraber uzayarak büyümeye devam eder.
Belirgin lökoniki; ise tırnağın yatağı etkilendiğinde oluşan tiptir. Hem tırnak yatağını hem de tırnak plağının rengini etkilerler. Üzerlerine baskı uygulandığında yok olma eğilimindedirler ve tırnakla beraber büyümezler.
Tırnaktaki bu beyaz lekeler her yaştan, cinsiyetten ve kökenden bireyde görülebilir.
LÖKONİKİ NEDEN OLUR?
TRAVMA
Tırnağın yüzeyinin ya da büyüdüğü yer olan matriks kısmının yaralanması beyaz lekelerin sebebi olabilir. Özellikle çocuklarda sıkça görülmektedir. Bu tip yaralanmaları genel olarak şöyle ayrılmaktadır;
👉Tırnakları yeme alışkanlığı
👉Yanlış yapılan manikür
👉Gündelik tırnak yaralanmaları
👉Ayak tırnakları için fazla baskıya neden olan dar ya da küçük ayakkabılar
SİSTEMİK HASTALIKLAR
Sistemik hastalıklardan kaynaklanan beyaz tırnak lekelenmeleri altta yatan hastalıkların habercisi olabilir. Lökonikiye neden olabilecek bazı sistemik rahatsızlıklar şöyledir;
👉kalp yetmezliği
👉karaciğer sirozu
👉sedef hastalığı
👉egzama
👉çinko eksikliği
👉sedef hastalığı
👉hipertiroidizm
👉böbrek hastalıkları
👉demir eksikliği anemisi
👉aşırı protein kaybı
👉diyabet
KALITSAL NEDENLER
Çok nadir de olsa bu durum genetik olabilir. Aile bireylerinde varsa ya da altında yatan başka neden yoksa hekimiz tarafından kalıtsal olarak teşhis edilebilir.
PROTEİN EKSİKLİĞİ
Tırnağın dip kısmında, lunulanın olduğu bölgedeki yatay çizgiler genelde protein eksikliğinden kaynaklanır. Düzenli ve yeterli protein tüketiminde kısa sürede kendiliğinden kaybolurlar ve tırnakla birlikte uzamazlar.
ALERJİK REAKSİYONLAR
Ojeler, oje çıkarıcı aseton gibi ürünler ya da kimyasal içeren herhangi bir ürünün tırnağa değmesi sonucu meydana gelen alerjik reaksiyonlar, tırnaklardaki beyaz lekelerin nedeni olabilir.
MİNERAL EKSİKLİĞİ
Çeşitli minerallerin ve vitaminlerin eksikliği, tırnaklarda oluşan beyaz lekelerin altında yatan en büyük nedenlerden biridir. Özellikle çinko ve kalsiyumun vücutta yeterince bulunmaması tırnakta beyaz lekelerin oluşmasına sebep olur.
ZEHİRLENME VE İLAÇLAR
Zehirlenme veya kullanılan belirli ilaçlar sonucu tırnakta lekelerin belirmesi nadir de olsa görülen bir durumdur. Genelde tırnak diplerinden ucuna doğru oluşan lökoniki gözlemlenir. Kurşun ve arsenik gibi ağır metallerden kaynaklanan zehirlenmelerde, kemoterapi tedavisi sürecinde ya da enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardan kaynaklanabilir.
LÖKONİKİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Beyaz lekelerin nedenini bilmek tedavisinin etkili olması için en önemli etkendir. Bu nedenle bir hekime danışılarak önce sebepleri araştırılmalıdır. Hekimler lökonikinin nedenlerini anlamak için kan testi uygulayarak bireyde sistemik bir hastalık olmadığına bakabileceği gibi tırnak biyopsisi gibi yöntemlere de başvurabilir.
Travma kaynaklı lökinikinin bir tedavisi yoktur. Tırnak uzadıkça zamanla kendiliğinden yok olur. Ancak tırnak yüzeyinizde sürekli beyaz lekeler oluyor ve bu lekeler geçmiyorsa mutlaka bir hekime danışarak yardım alınmalıdır.
LÖKONİKİYİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER
Tırnaklarda oluşan bu lekelerin altında yatan başka bir sebep yoksa şu yöntemleri kullanarak giderilmesini sağlayabilirsiniz;
Kimyasal içeriğe sahip, çamaşır suyu gibi maddelerle tırnağın temasından mümkün olduğunca kaçınmak. Gerektiğinde ise eldiven kullanmak.
Oje kullanımını en aza indirmek. İçeriği temiz ve hava aldıran ojeleri tercih etmek.
Tırnakların fazla uzamasına izin vermemek, mümkün olduğunca kısa kesmek.
Sık sık tırnaklara nemlendirici krem uygulayarak kurumalarını engellemek.