Tırnaklardaki beyaz çizgilerin nedeni meğer buymuş! Herkes farklı biliyordu: Duyunca çok şaşıracaksınız!

Belirgin lökoniki; ise tırnağın yatağı etkilendiğinde oluşan tiptir. Hem tırnak yatağını hem de tırnak plağının rengini etkilerler. Üzerlerine baskı uygulandığında yok olma eğilimindedirler ve tırnakla beraber büyümezler. Tırnaktaki bu beyaz lekeler her yaştan, cinsiyetten ve kökenden bireyde görülebilir.

LÖKONİKİ NEDEN OLUR? TRAVMA Tırnağın yüzeyinin ya da büyüdüğü yer olan matriks kısmının yaralanması beyaz lekelerin sebebi olabilir. Özellikle çocuklarda sıkça görülmektedir. Bu tip yaralanmaları genel olarak şöyle ayrılmaktadır; 👉Tırnakları yeme alışkanlığı

👉Yanlış yapılan manikür

👉Gündelik tırnak yaralanmaları

👉Ayak tırnakları için fazla baskıya neden olan dar ya da küçük ayakkabılar

SİSTEMİK HASTALIKLAR Sistemik hastalıklardan kaynaklanan beyaz tırnak lekelenmeleri altta yatan hastalıkların habercisi olabilir. Lökonikiye neden olabilecek bazı sistemik rahatsızlıklar şöyledir; 👉kalp yetmezliği

👉karaciğer sirozu

👉sedef hastalığı

👉egzama

👉çinko eksikliği

👉sedef hastalığı

👉hipertiroidizm

👉böbrek hastalıkları

👉demir eksikliği anemisi

👉aşırı protein kaybı

👉diyabet

KALITSAL NEDENLER Çok nadir de olsa bu durum genetik olabilir. Aile bireylerinde varsa ya da altında yatan başka neden yoksa hekimiz tarafından kalıtsal olarak teşhis edilebilir. PROTEİN EKSİKLİĞİ Tırnağın dip kısmında, lunulanın olduğu bölgedeki yatay çizgiler genelde protein eksikliğinden kaynaklanır. Düzenli ve yeterli protein tüketiminde kısa sürede kendiliğinden kaybolurlar ve tırnakla birlikte uzamazlar. ALERJİK REAKSİYONLAR Ojeler, oje çıkarıcı aseton gibi ürünler ya da kimyasal içeren herhangi bir ürünün tırnağa değmesi sonucu meydana gelen alerjik reaksiyonlar, tırnaklardaki beyaz lekelerin nedeni olabilir.