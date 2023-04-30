Can düşmanı kemik erimesine dikkat: Sakatlık ve ölüme yol açıyor!

Osteoporoz, kadınların yanı sıra erkekleri de tehdit ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, genellikle önemsenmeyen bu hastalığın önemli bir oranda sakatlık ve ölüme yol açtığını belirtiyor. Alkol ve sigara tüketimi, şeker, astım, guatr gibi kronik hastalığı olanların kemik erimesine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Kemik erimesi olan hastaların büyük kısmında kemik kaybı yavaş yavaş olmakta ve hastalık ilerleyinceye kadar belirti vermemektedir. Erken tanı konulursa kemik erimesinin durdurulması mümkün olabilmektedir.
HAFIZANIN İLACI AYRAN AŞI
İçerdiği nohut, buğday, yoğurt ve dereotu ile ayran aşı çorbası hem serinletiyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
-İçerdiği yoğurt sayesinde kemik ve diş sağlığını korur.
- Kilo vermeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağları eritir.
- İçerdği protein sayesinde kansere karşı koruyucudur.
- Hafızayı güçlendirir.
- Kolesterolü düşürür. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları güçlendirir.
- Hazımsızlığı önler.
- Vücuda güç verir.
YEŞİL ÇAYLA KESKİN DİŞLER
Ağız ve diş sağlığını korumanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinlerin birkaçını şöyle sıralıyor:
Peynir: Ağzın PH dengesini ayarlar.
Kereviz: Çürük oluşumunu engeller. Dişetlerine masaj yapar.
Yeşil çay: Ağızdaki bakterileri yok eder. Ağız kanserinden korur.
Yoğurt: Dişleri güçlendirir. Dişeti iltihaplarını önler.
Maydanoz: Ağız kokusuyla savaşır.
Çilek: Dişleri ve dişetlerini besler.
Elma: Kabuğuyla yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.
Portakal: Dişleri ve dişetlerini temizler.