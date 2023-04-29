Uzmanında kiloları eriten reçete!





NELER YEMELİ?

Bu aylarda kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. Enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikleri öneriyor.