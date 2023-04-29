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    Uzmanında kiloları eriten reçete!

    Yaz yaklaşırken herkesi diyet telaşı sardı. İnce giysilerin saklayamadığı fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, kısa zamanda hızlı kilo verdiren diyetlerle zayıflamaya çalışıyorlar. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.

    Kiloları eriten reçete

    Baharın gelmesiyle birlikte kadınları diyet telaşı sarıyor! Herkes, fazla kiloları vermenin yollarını arıyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklıyor.



    NELER YEMELİ?
    Bu aylarda kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor. Enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikleri öneriyor.

    1 FİNCAN YETERLİ
    Günde 1 fincan bitki çayı tüketmeyi öneren Uzm. Dyt. Uka, şöyle devam ediyor: Kış aylarında yavaşlayan metabolizmayı bahar aylarında günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırabilirsiniz. Özellikle yeşil çay, kirazsaplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve içerek metabolizmanızı harekete geçirerek kilo vermenize yardımcı olursunuz.

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    Haberler Sağlık Uzmanında kiloları eriten reçete!
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