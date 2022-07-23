Can düşmanı inme! Görme kaybı ve güçsüzlük şikayetleri ile kendini ele veriyor





DİYABET RİSKİ ARTIRIR

İnme, yani felç yüzde kayma, aynı taraf kol ya da bacakta güçsüzlük, konuşma veya konuşulanı anlama sorunlarına yol açıyor. İnme geçiren hastalarda kalıcı olabilen sakatlıklar nedeniyle hastaların uzun süren bakım ihtiyacı önemli düzeyde toplumsal ve ekonomik sorunlara neden olabiliyor. Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi kronik hastalıkları olan kişilerin inme riski de yüksek olduğundan bu hastalıkların takip ve tedavilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. İnme menopozdan önce kadınlarda erkeklere oranla düşük görülüyor. COVİD-19 pıhtılaşmaya yatkınlıkla ilgili sorunları ön plana çıkartıyor. Ayrıca hareketsiz kalmak ve kötü beslenmek inme görülme sıklığını inme şiddetini değiştiriyor.