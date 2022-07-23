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    Can düşmanı inme! Görme kaybı ve güçsüzlük şikayetleri ile kendini ele veriyor

    İnme, yani felç yüzde kayma, kol ve bacakta güçsüzlük gibi sıkıntılara yol açıyor. Tedavide ilk 4 saat kritik önem taşıyor. Uzmanlar özellikle ilerleyen yaşın riski artırdığına değiniyor. Uyarıyor: Görme kaybı ve güçsüzlük şikayetleri yaşarsanız hemen hastaneye gidin.

    Can düşmanı inme

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İlk sırada, inme yer alıyor. Beyin kan akımının azalması veya beyin damarının tıkanmasıyla ortaya çıkan bu durum, tüm ölüm nedenleri arasında 3. sırada bulunuyor. Dr. Elif Sarıönder Gencer, Türkiye'nin yaşlanmasıyla birlikte yılda 50 binin üzerinde vaka görüldüğüne dikkat çekiyor. Önemli uyarılarda bulunuyor.



    DİYABET RİSKİ ARTIRIR
    İnme, yani felç yüzde kayma, aynı taraf kol ya da bacakta güçsüzlük, konuşma veya konuşulanı anlama sorunlarına yol açıyor. İnme geçiren hastalarda kalıcı olabilen sakatlıklar nedeniyle hastaların uzun süren bakım ihtiyacı önemli düzeyde toplumsal ve ekonomik sorunlara neden olabiliyor. Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi kronik hastalıkları olan kişilerin inme riski de yüksek olduğundan bu hastalıkların takip ve tedavilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. İnme menopozdan önce kadınlarda erkeklere oranla düşük görülüyor. COVİD-19 pıhtılaşmaya yatkınlıkla ilgili sorunları ön plana çıkartıyor. Ayrıca hareketsiz kalmak ve kötü beslenmek inme görülme sıklığını inme şiddetini değiştiriyor.



    4 SAAT ÇOK ÖNEMLİ
    İnmeden korunmak için ilaçlar ve rehabilitasyon yöntemleri kullanılıyor. İlk 4 saatte tedavi önem taşıyor.



        BOL SU İÇİLMELİ
        Kardiyo enbolik inme, büyük ve küçük damar tıkanıklıkları inmenin en sık rastlanan sebepleri arasında yer alıyor. İlk haftada destek tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor. Kalple sorunu olan hastaların ilaçları düzenleniyor. Sıcak havada mutlaka güneşten korunulması ve bol sıvı alınılması gerekiyor.

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        Haberler Sağlık Can düşmanı inme! Görme kaybı ve güçsüzlük şikayetleri ile kendini ele veriyor
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