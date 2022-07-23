Can düşmanı inme! Görme kaybı ve güçsüzlük şikayetleri ile kendini ele veriyor

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İlk sırada, inme yer alıyor. Beyin kan akımının azalması veya beyin damarının tıkanmasıyla ortaya çıkan bu durum, tüm ölüm nedenleri arasında 3. sırada bulunuyor. Dr. Elif Sarıönder Gencer, Türkiye'nin yaşlanmasıyla birlikte yılda 50 binin üzerinde vaka görüldüğüne dikkat çekiyor. Önemli uyarılarda bulunuyor.
DİYABET RİSKİ ARTIRIR
İnme, yani felç yüzde kayma, aynı taraf kol ya da bacakta güçsüzlük, konuşma veya konuşulanı anlama sorunlarına yol açıyor. İnme geçiren hastalarda kalıcı olabilen sakatlıklar nedeniyle hastaların uzun süren bakım ihtiyacı önemli düzeyde toplumsal ve ekonomik sorunlara neden olabiliyor. Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi kronik hastalıkları olan kişilerin inme riski de yüksek olduğundan bu hastalıkların takip ve tedavilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. İnme menopozdan önce kadınlarda erkeklere oranla düşük görülüyor. COVİD-19 pıhtılaşmaya yatkınlıkla ilgili sorunları ön plana çıkartıyor. Ayrıca hareketsiz kalmak ve kötü beslenmek inme görülme sıklığını inme şiddetini değiştiriyor.
4 SAAT ÇOK ÖNEMLİ
İnmeden korunmak için ilaçlar ve rehabilitasyon yöntemleri kullanılıyor. İlk 4 saatte tedavi önem taşıyor.