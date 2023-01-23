Can düşmanı grip! Kış mevsiminde kendini iyice gösteren grip ihmale gelmiyor





65 YAŞ VE ÜSTÜNDE RİSKLİ

Çoğu kişi herhangi bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden 1 haftada iyileşiyor. Ancak 2 yaşın altındaki bebeklerde ve 65 yaşın üzerinde kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, diyabet veya bağışıklık yetmezliği olanlarda ağır seyrediyor. Hatta yaşamı tehdit ediyor. İnfluenza viral bir infeksiyon olduğu için antibiyotiğin bir etkisi olmuyor. Antibiyotikler sadece, griple beraber başka enfeksiyonlar (zatüre, bronşit, sinüzit) gelişirse kullanılıyor.