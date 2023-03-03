Can düşmanı anevrizma! Yüksek tansiyon büyük risk taşır

Anevrizma, yani bilinen adıyla baloncuk sağlık tehdidi yapıyor. Damarlardaki sınırlar ya da beyin damarlarından etkilenen üzüm taneleri gibi taşma sonucunda oluşan balonlaşma genel anevrizma anlatılıyor. Prof. Dr. Bayram Çırak, bu hastalığın ortaya çıkmasında yüksek tansiyonun yol açtığı riske değiniyor.



BOMBA GİBİ

"Anevrizmada damar duvarı incelendiği için en küçük bir yoga fırlamasında, kabızlık, hapşırık gibi kafa içinde tüketimin sonunda günlük olaylarda safra kanaması ile koruyabildiği için çok önemli. Hastalarımız ensede ya da başın bazı yönleriyle bomba patlamış gibi uçacak bir ağrı ile bize başvurur" bilgisini veriyor. Şunları söylüyor: Anevrizmanın ağlama, kusma, baş ağrısı, görmede ve konuşmada bozukluk gibi belirtileri vardır.



ORTA YAŞ ÜSTÜ ÇOK

Anevrizma orta yaş ve üzerinde daha sık görülüyor. Orta yaş ve üzeri bireylerde bir sıkıntı daha var ki ani tansiyon yükselmelerine bağlı olan beyin kanamaları. Hasta bize geldikten sonra öncelikle yeni bir kanamayı önlememiz gerekir. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra beyin kanamasının nedenini bulmamız gerekir. Teşhislerin ardından kişiye, anevrizmanın yerine, anatomik yapıya özel tedavilerle hasta tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Anevrizma ameliyatları açıkken hastaların iyileşme süreci, daha uzun süre geçirdikten sonra ve hamilelik sonrası ortalama olarak bağlı kapalı gerçekleştikten sonra 2 ila 3 gündür.



ÇOK GÜZEL

Beyazı, sütlüsü, fındıklısı, fıstıklısı ve bitteriyle çikolata, damakları şenlendiriyor. İçeriğindeki çikolata oranı en çok olan bitter sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cildi besleyen, sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan bitter çikolata, kan şekerini dengeliyor. Diyabetten koruyor. Kolesterolü dengeliyor ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Kilo veren yardımcı olan bitter çikolata, enerji veriyor. Konsantrasyonu artırıyor. Mutluluk veriyor.



SAĞLIĞA YEŞİL IŞIK

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken muhteşem yeşil sebzeleri sıralıyor:

ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Bağırsakları temizler.

BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.

BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kas yapısını güçlendirir.

ISPANAK: Demir deposudur. Vücut direncini artırır. Diş çürümelerini engeller.



VARİSLE İŞİMİZ YAŞ

Venöz ayrılık, yani geçmiş adıyla bilinen varis en sık görülen ölümler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Semih Barlas, ihmal edilmemesi gereken bu oranların neden olan dağınık olduğunu açıklıyor:

YAŞ: Varis riski yaşlanma ilerlemesi ile artar. Ancak varis gençlerde de görülebilir. Yapılan bir çalışmaya göre varis görülenlerin yaklaşık yüzde 25'i, 50 yaşın altındadır.

GENETİK: Anne ve babasında bulunmayan bir kişide, herhangi bir yaşta, hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüzde 20 iken; birinde varsa yüzde 25-62'ye, hem anne hem de babada varsa oran yüzde 90'a ulaşmaktadir.

KİLO: Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde ise kalın veya ince varislerin gelişme olasılığı vardır.

CİNSİYET: Yakın dönemde yapılan bir çalışmaya göre değişkenlerin gördüğü üçüncü ikisi kadın iken, üçüncü biri erkektir.



MİYOPUN ÜSTÜNÜ ÇİZİN

Miyop, hipermetrop, astigmat, gözde kalıcı hasa yol açan hayatlar olarak biliniyor. Gözlük veya kontakt lens ihtiyacı olmadan kalıcı olarak net görüş için excimer lazer yöntemi etkili oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, bu operasyonun 18 ortamın büyük ve göz yapısına uygun kullanıcı parfümünü belirtiyor. "Uygun göz yapısı 10 numaraya kadar miyop, 4 numaraya kadar hipermetrop, 6 numaraya kadar astigmat düzeltilebilir. Hastanede yatış gerektirmeyen lazer işlemi hastalarımızdan sonra aynı gün taburcu oluyoruz" diye konuşuyor.



KIZILCIK MUCİZESİ

Kırmızı rengiyle önce gözetmeden sonra damlamaya hitap eden kızılcık, vücut ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. A, C, E ve K vitaminlerinden zengin olan kızılcık salma yolu koronalarını bitiriyor. Prostat kanseri riskini azaltan kızılcığın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kalp ve damara yakalanma riskini azaltır.

Felce karşı korur.

Meme, kolon ve prostat kanserine karşı koruma sağlar.

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