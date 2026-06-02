Çağın yeni tehdidi erken menopoz: 37, 40 ve 42 yaş eşiklerinde yumurta rezervi nasıl korunur?

37, 40 ve 42 yaş doğurganlık açısından kritik eşikler olarak belirtiliyor ve bu yaşlarda düzenli kontroller öneriliyor.

AMH testi doğurganlık değerlendirmesinde kullanılıyor ancak en doğru sonuç için jinekolog tarafından yapılan yumurta sayımı öneriliyor.

Menopoz yaşı 40-45 aralığına geriledi ve bu durum stres, beslenme alışkanlıkları, genetik ve çevresel faktörlere bağlanıyor.

Eskiden 47-48 yaşlarında gördüğümüz menopoz, artık 40-45 yaş aralığında daha sık karşımıza çıkabiliyor. Bunun arkasında stres, beslenme alışkanlıkları, genetik ve çevresel faktörler yer alıyor. Doğurganlık değerlendirmesinde sıkça AMH testi kullanılıyor. AMH bir fikir verir ancak tek başına yeterli değildir. En doğru değerlendirme, deneyimli bir jinekoloğun yaptığı yumurta sayımı ile mümkündür. Kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor.

Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık

Gelişen teknoloji sayesinde doğurganlık yönetilebilir hale geldi. Kadınlar çocuk sahibi olmayı ertelemek istediklerinde yumurta dondurma gibi yöntemlerle doğurganlıklarını koruyabilir. Bu sayede ilerleyen yaşlarda da anne olma şansı artırılabilir. Doğurganlık açısından bazı yaş aralıkları kritiktir. 37, 40 ve 42 yaş bizim için önemli eşikler. Bu nedenle kadınların her yıl düzenli kontrole giderek yumurtalık rezervlerini takip ettirmesi büyük önem taşıyor.