Çağın yeni tehdidi erken menopoz: 37, 40 ve 42 yaş eşiklerinde yumurta rezervi nasıl korunur?
Kadınlarda menopoz yaşı geçmiş yıllara kıyasla çok daha erken yaşlara kayıyor. Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, bu durumun yalnızca genetik kodlarla değil, yoğun stres, hatalı beslenme ve çevresel faktörlerle de doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Menopoz yaşı 40-45 aralığına geriledi ve bu durum stres, beslenme alışkanlıkları, genetik ve çevresel faktörlere bağlanıyor.
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor.
- AMH testi doğurganlık değerlendirmesinde kullanılıyor ancak en doğru sonuç için jinekolog tarafından yapılan yumurta sayımı öneriliyor.
- Gelişen teknoloji sayesinde doğurganlık yönetilebilir hale geldi ve yumurta dondurma gibi yöntemlerle korunabiliyor.
- 37, 40 ve 42 yaş doğurganlık açısından kritik eşikler olarak belirtiliyor ve bu yaşlarda düzenli kontroller öneriliyor.
Menopoz, kadınlarda yumurtalık aktivitelerinin yavaşlayıp durmasıyla adet kanamalarının kalıcı olarak sonlandığı ve doğurganlığın bittiği doğal biyolojik sürece deniyor. Menopoz yaşının giderek gerilediğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, kadınların üreme sağlığına ve doğurganlık yönetimine dair önemli uyarılarda bulunuyor:
SIKÇA AMH TESTİ KULLANILIYOR
Eskiden 47-48 yaşlarında gördüğümüz menopoz, artık 40-45 yaş aralığında daha sık karşımıza çıkabiliyor. Bunun arkasında stres, beslenme alışkanlıkları, genetik ve çevresel faktörler yer alıyor. Doğurganlık değerlendirmesinde sıkça AMH testi kullanılıyor. AMH bir fikir verir ancak tek başına yeterli değildir. En doğru değerlendirme, deneyimli bir jinekoloğun yaptığı yumurta sayımı ile mümkündür. Kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor.
37, 40, 42 YAŞ ÖNEMLİ EŞİKLER
Gelişen teknoloji sayesinde doğurganlık yönetilebilir hale geldi. Kadınlar çocuk sahibi olmayı ertelemek istediklerinde yumurta dondurma gibi yöntemlerle doğurganlıklarını koruyabilir. Bu sayede ilerleyen yaşlarda da anne olma şansı artırılabilir. Doğurganlık açısından bazı yaş aralıkları kritiktir. 37, 40 ve 42 yaş bizim için önemli eşikler. Bu nedenle kadınların her yıl düzenli kontrole giderek yumurtalık rezervlerini takip ettirmesi büyük önem taşıyor.
SONRAKİ HABER
Depresyon tedavisinde dikkat çeken yöntem
ÖNCEKİ HABER
Günde kaç gram protein kilo verdirir?
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık