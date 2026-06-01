Bilim insanları depresyonu tedavi etmenin tamamen yeni bir yolunu konuşuyor.
Bilim insanları, klasik antidepresanlara yanıt vermeyen depresyon hastaları için yeni bir tedavi yolunu araştırıyor. Küçük çaplı bir klinik deneyde, romatoid artrit gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıklarda kullanılan iltihap azaltıcı bir ilacın bazı hastalarda depresyon belirtilerini hafifletebileceği görüldü.
Hızlı Özet Göster
- Bristol Üniversitesi araştırmacıları, romatoid artrit ilacı tocilizumab'ın tedaviye dirençli depresyon hastalarında etkisini test etti ve sonuçları JAMA Psychiatry dergisinde yayımladı.
- Çalışmaya antidepresanlara yanıt vermeyen ve kan testlerinde iltihap bulguları olan 30 depresyon hastası katıldı, 14'üne tocilizumab, 16'sına plasebo verildi.
- Tocilizumab alan grupta depresyonda remisyon oranı yüzde 54 olurken, plasebo grubunda bu oran yüzde 31 olarak kaydedildi.
- Araştırma, depresyon hastalarının yaklaşık üçte birinde görülen iltihap belirtilerinin IL-6 proteini üzerinden depresyona katkı sağlayabileceğini gösterdi.
- Araştırmacılar, immünoterapinin standart tedavi olabilmesi için daha büyük ölçekli faz III çalışması planlıyor.
Depresyon tedavisinde bugüne kadar en çok beyin kimyasalları hedef alındı. Ancak yeni çalışma, bazı hastalarda bağışıklık sistemi ve iltihaplanmanın da önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.
SciTechDaily'nin aktardığına göre, Bristol Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma tedaviye dirençli depresyonda bağışıklık sistemini hedef alan yaklaşım için erken ama dikkat çekici sonuçlar sundu.
ARAŞTIRMADA HANGİ İLAÇ DENENDİ?
Çalışmada, tocilizumab adlı ilaç incelendi. Bu ilaç, romatoid artrit gibi bağışıklık sistemiyle bağlantılı rahatsızlıklarda kullanılıyor.
Araştırmacılar, ilacın klasik antidepresanlardan yeterli fayda görmeyen depresyon hastalarında etkili olup olmayacağını görmek istedi.
Deneye orta ve ağır şiddette depresyonu olan 30 kişi katıldı. Katılımcıların tamamı daha önce antidepresan tedavilerine yeterli yanıt vermemişti. Ayrıca hepsinde iki hafta arayla yapılan iki ayrı kan testinde düşük düzeyli iltihap bulguları görüldü.
Katılımcıların 14'üne tocilizumab, 16'sına ise tuzlu su içeren plasebo verildi. Araştırmacılar dört hafta boyunca depresyon belirtilerini, kaygıyı, yorgunluğu ve yaşam kalitesini takip etti.
DEPRESYON VE İLTİHAP BAĞLANTISI
Mevcut antidepresanların büyük bölümü serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi beyin kimyasalları üzerinden etki ediyor. Ancak bu ilaçlar her hastada yeterli sonuç vermiyor.
Kaynak haberde aktarılan bilgilere göre depresyon hastalarının yaklaşık üçte biri mevcut ilaçlarla anlamlı bir iyileşme yaşamıyor.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı depresyon vakalarında iltihaplanmanın etkili olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, depresyonu olan kişilerin yaklaşık üçte birinde kan testlerinde artmış iltihap belirtileri görülebileceğini belirtiyor.
Bu tablo, aşırı aktif bir bağışıklık sisteminin bazı hastalarda depresyon belirtilerine katkı sağlayabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
HEDEFTE IL-6 YOLU VAR
Araştırmada özellikle IL-6 olarak bilinen iltihap yolu üzerinde duruldu. IL-6, vücudun iltihap yanıtında rol oynayan önemli proteinlerden biri olarak biliniyor.
Daha önceki çalışmalarda depresyonu olan kişilerde sitokin adı verilen iltihapla bağlantılı proteinlerin yüksek seviyelerde bulunabildiği görülmüştü. Bu proteinler arasında IL-6 özellikle dikkat çekti.
Bristol ekibi, önceki araştırmalarında genetik verilerden yararlanan Mendelian randomizasyon yöntemiyle iltihap ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemişti. Bu çalışmalar ve uzun süreli nüfus araştırmaları, IL-6 yolunun depresyonda olası bir etken olabileceğini göstermişti.
KÜÇÜK ÇALIŞMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
Araştırma küçük ölçekli olduğu için bilim insanları iki grup arasında güçlü istatistiksel farklar konusunda temkinli davranıyor.
Buna rağmen tocilizumab alan katılımcıların zaman içinde bazı alanlarda daha fazla iyileşme gösterdiği bildirildi. Bu alanlar arasında depresyon şiddeti, yorgunluk, anlık kaygı ve yaşam kalitesi yer aldı.
Çalışmada öne çıkan veriler şöyle:
|Ölçüt
|Tocilizumab Grubu
|Plasebo Grubu
|Katılımcı Sayısı
|14
|16
|Depresyonda Remisyon Oranı
|%54
|%31
|Tedavi İçin Gereken Hasta Sayısı
|5
|—
Araştırmada tocilizumab verilen grupta depresyonda remisyon oranı yüzde 54 olarak hesaplandı. Plasebo grubunda bu oran yüzde 31 oldu.
Bu sonuç, ek olarak 1 hastada iyileşme sağlamak için 5 hastanın tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelen NNT değerine karşılık geliyor. Kaynak metinde, orta ve ağır depresyonda sık kullanılan SSRI türü antidepresanlar için bu değerin yaklaşık 7 olduğu belirtiliyor.
UZMANLARDAN KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ VURGUSU
Çalışmanın kıdemli yazarı ve baş araştırmacısı Prof. Golam Khandakar, bu araştırmanın özellikle tedavisi zor depresyon için yeni seçeneklerin geliştirilmesinde önemli bir aşama olduğunu belirtti.
Khandakar, çalışmanın depresyonda immünoterapiyi test eden ilk randomize kontrollü denemelerden biri olduğunu söyledi. Ayrıca IL-6 reseptörünü tedavi hedefi olarak test etmesi ve tedaviden en çok fayda görebilecek hastaları seçmeye odaklanması açısından da çalışmanın dikkat çekici olduğunu vurguladı.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Éimear Foley ise depresyonun dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 10 ila 20'sini yaşamları boyunca etkilediğini belirtti. Foley, mevcut tedavilerin birçok hasta için yeterince iyi sonuç vermediğini ifade etti.
Foley'e göre araştırma, depresyon tedavisinde daha kişiye özel bir döneme yaklaşılabileceğini gösteriyor. Bu yaklaşımda tedaviler, kişinin biyolojik özelliklerine göre seçilebilir.
DAHA BÜYÜK ÇALIŞMA PLANLANIYOR
Araştırmacılar, bu bulguların henüz erken aşamada olduğunu vurguluyor. İmmünoterapinin depresyonda standart tedavi haline gelebilmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var.
Bir sonraki adım, daha güçlü kanıt sağlamayı amaçlayan büyük bir faz III randomize kontrollü çalışma olacak.
Bu çalışma başarılı olursa, bağışıklık sistemini hedef alan tedaviler gelecekte özellikle klasik antidepresanlardan fayda görmeyen ve iltihap belirtisi taşıyan depresyon hastaları için yeni bir seçenek olarak değerlendirilebilir.