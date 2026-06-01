Bilim insanları depresyonu tedavi etmenin tamamen yeni bir yolunu konuşuyor.

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bristol Üniversitesi araştırmacıları, romatoid artrit ilacı tocilizumab'ın tedaviye dirençli depresyon hastalarında etkisini test etti ve sonuçları JAMA Psychiatry dergisinde yayımladı.

Çalışmaya antidepresanlara yanıt vermeyen ve kan testlerinde iltihap bulguları olan 30 depresyon hastası katıldı, 14'üne tocilizumab, 16'sına plasebo verildi.

Tocilizumab alan grupta depresyonda remisyon oranı yüzde 54 olurken, plasebo grubunda bu oran yüzde 31 olarak kaydedildi.

Araştırma, depresyon hastalarının yaklaşık üçte birinde görülen iltihap belirtilerinin IL-6 proteini üzerinden depresyona katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, immünoterapinin standart tedavi olabilmesi için daha büyük ölçekli faz III çalışması planlıyor.

Depresyon tedavisinde bugüne kadar en çok beyin kimyasalları hedef alındı. Ancak yeni çalışma, bazı hastalarda bağışıklık sistemi ve iltihaplanmanın da önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor. SciTechDaily'nin aktardığına göre, Bristol Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma tedaviye dirençli depresyonda bağışıklık sistemini hedef alan yaklaşım için erken ama dikkat çekici sonuçlar sundu.

Artrit ilacı, depresyonda yeni umut verdi. ARAŞTIRMADA HANGİ İLAÇ DENENDİ? Çalışmada, tocilizumab adlı ilaç incelendi. Bu ilaç, romatoid artrit gibi bağışıklık sistemiyle bağlantılı rahatsızlıklarda kullanılıyor. Araştırmacılar, ilacın klasik antidepresanlardan yeterli fayda görmeyen depresyon hastalarında etkili olup olmayacağını görmek istedi. Deneye orta ve ağır şiddette depresyonu olan 30 kişi katıldı. Katılımcıların tamamı daha önce antidepresan tedavilerine yeterli yanıt vermemişti. Ayrıca hepsinde iki hafta arayla yapılan iki ayrı kan testinde düşük düzeyli iltihap bulguları görüldü. Katılımcıların 14'üne tocilizumab, 16'sına ise tuzlu su içeren plasebo verildi. Araştırmacılar dört hafta boyunca depresyon belirtilerini, kaygıyı, yorgunluğu ve yaşam kalitesini takip etti.