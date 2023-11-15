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Çağın vebası kanser son yıllarda giderek artıyor! Uzmanı doğru bilinen 9 yanlışı tek tek açıkladı: Tedavi sonrası tekrar eder mi?

Çağın vebası kanser, son yıllarda giderek artıyor. Yapılan yanlışlar, tanı ve tedavide çok geç kalınmasına yol açıyor. Prof. Dr. Özge Gümüşay, kanser hakkında doğru sanılan 9 yanlışı açıklıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
Çağın vebası kanser son yıllarda giderek artıyor! Uzmanı doğru bilinen 9 yanlışı tek tek açıkladı: Tedavi sonrası tekrar eder mi?

Kanser, adıyla bile korkutuyor. Oluşumunda genetik etkenlerin yanı sıra çevresel faktörler de büyük rol oynuyor. Sigara ve alkol kullanımından güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmaya, sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, stresten yüksek dozda röntgen ışınları ve kimyasal maddelerle temasa dek birçok etken kanserin görülme sıklığının artmasına neden oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Gümüşay, kanser hakkında doğru sanılan 9 yanlışı sıralıyor:

YANLIŞ: "Alternatif tedavi" yöntemleri zararsız hatta yararlıdır.
DOĞRU: Bu tedavi, tıbbi yöntemlerin yerini alamazlar ve hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilirler.

YANLIŞ: Kanser tedavisi sürecinde sürekli istirahat gerekir.
DOĞRU: Hastanın tedaviden sonraki günlerde halsizliği ve yorgunluğu olabileceğinden istirahat etmelerinde sakınca bulunmasa da, tedavi boyunca hareketsiz kalmamaya, kendilerini yormayacak şekilde egzersiz yapmaya dikkat etmeleri önerilir.

YANLIŞ: Sağlıklı yaşam tarzı kanseri tamamen önler.
DOĞRU: Kanser gelişiminde çevresel ve genetik faktörler rol oynar. Kanser riskini tamamen ortadan kaldıramasak da, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olarak ve çevresel risk faktörlerini azaltarak kansere yakalanma riskini azaltabiliriz.



YANLIŞ: Biyopsi kanserin yayılımına neden olur.
DOĞRU: Kanser şüphesi ile başvuran hastadan alınan biyopsi, tanının konulmasında gerekli bir yöntemdir. Yapılmazsa tanı ve tedavi gecikir.

YANLIŞ: Kanser tedavisi sadece kemoterapi ve radyoterapiden ibarettir.
DOĞRU: Bunlar yöntemlerden sadece ikisidir. Bunun dışında hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapi gibi tedaviler ile kanser tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Kanser tedavisinde cerrahi müdahale, hastalığın türüne ve evresine göre uygulanmaktadır.



YANLIŞ: Kanser tedavisi sırasında hasta her istediği gıdayı tüketebilir.
DOĞRU: Kemoterapi tedavisi sırasında ilaçlar ile etkileşimi olan greyfurt ve nar gibi bazı gıdaların tüketilmesi önerilmez. Alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Vitamin ve mineraller de takviyelerden değil gıdalardan alınmalıdır.

YANLIŞ: Kanser tedavisi sırasında hastalar izole olmalıdır.
DOĞRU: Hastalar enfeksiyonu olmayan yakınları ile birlikte zaman geçirebilir. Hastanın sosyalleşmesi tedavi sürecine uyuma ve psikolojik açıdan daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır.

YANLIŞ: Kanser tedavisi sonrasında hastalık tekrar edecektir.
DOĞRU: Hastalığın tekrar etme riski olsa da bu risk oranı her hastada farklıdır. Hastalığın başlangıç evresi, tümörün alt tipi, tümörün davranışı ve hastanın aldığı tedaviler kanserin tekrarlama riskini belirler.

YANLIŞ: Kanser olan kişilerin aile üyeleri de kansere yakalanacaktır.
DOĞRU: Çoğu kanser, kalıtsal değildir. Kalıtsal yatkınlık genetik testler ile belirlenebilir.

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