Çağın vebası kanser son yıllarda giderek artıyor! Uzmanı doğru bilinen 9 yanlışı tek tek açıkladı: Tedavi sonrası tekrar eder mi?

Kanser, adıyla bile korkutuyor. Oluşumunda genetik etkenlerin yanı sıra çevresel faktörler de büyük rol oynuyor. Sigara ve alkol kullanımından güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmaya, sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, stresten yüksek dozda röntgen ışınları ve kimyasal maddelerle temasa dek birçok etken kanserin görülme sıklığının artmasına neden oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Gümüşay, kanser hakkında doğru sanılan 9 yanlışı sıralıyor:
YANLIŞ: "Alternatif tedavi" yöntemleri zararsız hatta yararlıdır.
DOĞRU: Bu tedavi, tıbbi yöntemlerin yerini alamazlar ve hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilirler.
YANLIŞ: Kanser tedavisi sürecinde sürekli istirahat gerekir.
DOĞRU: Hastanın tedaviden sonraki günlerde halsizliği ve yorgunluğu olabileceğinden istirahat etmelerinde sakınca bulunmasa da, tedavi boyunca hareketsiz kalmamaya, kendilerini yormayacak şekilde egzersiz yapmaya dikkat etmeleri önerilir.
YANLIŞ: Sağlıklı yaşam tarzı kanseri tamamen önler.
DOĞRU: Kanser gelişiminde çevresel ve genetik faktörler rol oynar. Kanser riskini tamamen ortadan kaldıramasak da, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olarak ve çevresel risk faktörlerini azaltarak kansere yakalanma riskini azaltabiliriz.
YANLIŞ: Biyopsi kanserin yayılımına neden olur.
DOĞRU: Kanser şüphesi ile başvuran hastadan alınan biyopsi, tanının konulmasında gerekli bir yöntemdir. Yapılmazsa tanı ve tedavi gecikir.
YANLIŞ: Kanser tedavisi sadece kemoterapi ve radyoterapiden ibarettir.
DOĞRU: Bunlar yöntemlerden sadece ikisidir. Bunun dışında hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapi gibi tedaviler ile kanser tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Kanser tedavisinde cerrahi müdahale, hastalığın türüne ve evresine göre uygulanmaktadır.