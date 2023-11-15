Çağın vebası kanser son yıllarda giderek artıyor! Uzmanı doğru bilinen 9 yanlışı tek tek açıkladı: Tedavi sonrası tekrar eder mi?





YANLIŞ: Kanser tedavisi sırasında hasta her istediği gıdayı tüketebilir.

DOĞRU: Kemoterapi tedavisi sırasında ilaçlar ile etkileşimi olan greyfurt ve nar gibi bazı gıdaların tüketilmesi önerilmez. Alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Vitamin ve mineraller de takviyelerden değil gıdalardan alınmalıdır.



YANLIŞ: Kanser tedavisi sırasında hastalar izole olmalıdır.

DOĞRU: Hastalar enfeksiyonu olmayan yakınları ile birlikte zaman geçirebilir. Hastanın sosyalleşmesi tedavi sürecine uyuma ve psikolojik açıdan daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır.



YANLIŞ: Kanser tedavisi sonrasında hastalık tekrar edecektir.

DOĞRU: Hastalığın tekrar etme riski olsa da bu risk oranı her hastada farklıdır. Hastalığın başlangıç evresi, tümörün alt tipi, tümörün davranışı ve hastanın aldığı tedaviler kanserin tekrarlama riskini belirler.



YANLIŞ: Kanser olan kişilerin aile üyeleri de kansere yakalanacaktır.

DOĞRU: Çoğu kanser, kalıtsal değildir. Kalıtsal yatkınlık genetik testler ile belirlenebilir.

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