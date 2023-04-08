Çağın vebası kanser ile ilgili bilinmesi gerekenler!

5- Kanser tedavisi sürecinde beslenmede nelere dikkat edilmeli? Aslında beslenme, kanser tedavisi ve etyolojisinde en ön sıralarda yer almamaktadır. Ancak hazır ve paketli gıdalar, tütsülenmiş, salamura, yanmış gıdalardan uzak durmak gerekir. Mevsiminde ve doğal yollarla elde edilmiş besinlerin tüketilmesi gerekir. Mevsiminde en uygun ve en bol hangi besine ulaşılabiliyorsa bu gıdaların tüketilmesi en doğru yaklaşımdır. Çağın vebası kanser, sinsi ilerliyor! Hayatı tehdit ediyor. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.