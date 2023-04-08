Çağın vebası kanser ile ilgili bilinmesi gerekenler!

Kansere artık çağın vebası deniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değiniyor.
Merak edilen soruları yanıtlıyor...
1- Kanseri erken tespit edebilmek için ne yapmalı? Her kanserin belirtisi farklıdır. Kanserin bulunduğu organa ve organın vücuttaki fonksiyonuna göre ortaya çıkan belirtiler değişir.
Örneğin meme kanseri hastaları memede kitle nedeniyle başvururken, kolon kanseri kabızlık şikayeti ile doktora başvurur. Kanseri erken teşhis edebilmek için rutin sağlık kontrollerinin yapılması önem taşımaktadır.
2- Memedeki kitleler kansere dönüşür mü? Memedeki her kitle kanser olmaz. Her kitle de kansere dönüşmez. Ani ve hızlı gelişen, büyüyen kitlelerde zaman kaybetmeden bir meme cerrahi uzmanına başvurarak muayene olmak gerekir.