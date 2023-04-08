Sırt ağrılarının kabusu: Böbrek taşı!

Böbrek taşı, toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Üroloji Uzmanı Kenan Öztorun, bu taşların genellikle ağrı, idrarda kan ve idrar yapma sıklığında artış gibi şikayetlere neden olduğunu söylüyor.
Hastalığa tanı koyma sürecinde kan ve idrar tetkikleri ile görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. Ultrasonografi, direk grafi ve düşük dozlu ilaçsız ince kesit tomografi üriner sistem taş hastalığı tanısında kullanılan en sık ve önemli radyolojik görüntüleme yöntemleri tercih ediliyor. Dr. Öztorun, tedavi yöntemlerini şöyle açıklıyor: Şok dalga tedavisi: Çapı 2 santimetreden küçük olan taşlar için uygulanır. Bu işlemde ciltte herhangi bir kesi apılmaz. Vücut dışı şok dalga tedavisinin yaklaşık 40 dakika sürer. Kapalı taş ameliyatı: Bir kesi ya da delme işlemi gerektirmez. Küçük bir teleskop yardımıyla idrar yoluna girilerek üretra ve mesaneye geçilir. Esnek üreterorenoskop ile böbrek içerisinde yer alan taş lazer aracılığıyla kırılır.
RAMAZAN'DA DİŞLERE DİKKAT
Oruçta ağız ve diş sağlığı ihmale gelmiyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, alınması gereken tedbirleri açıklıyor. "İftar ve sahurdan sonra olmak üzere mutlaka iki kez dişler fırçalanmalı ve sahur sonrası diş ipi, dil temizliği ve gargara da yapılmalı. Ağız kokusu uzun süre açlık sebebiyle mide ve ağız ortamının susuz kalması ve çok daha asidik bir yapıya geçmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır" diyor. Kokuyu önlemek için sahurda çilek, yoğurt, peynir gibi dişleri güçlendiren gıdaların tüketilmesini öneriyor.