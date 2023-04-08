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    Sırt ağrılarının kabusu: Böbrek taşı!

    İnatçı sırt ve karın ağrısı, böbrek taşı belirtisi olabiliyor. Erken tanı, tedavide başarıyı artırıyor... Hastalığa tanı koyma sürecinde kan ve idrar tetkikleri ile görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Böbrek taşı sırtımızdan vurur!

    Böbrek taşı, toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Üroloji Uzmanı Kenan Öztorun, bu taşların genellikle ağrı, idrarda kan ve idrar yapma sıklığında artış gibi şikayetlere neden olduğunu söylüyor.



    Hastalığa tanı koyma sürecinde kan ve idrar tetkikleri ile görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. Ultrasonografi, direk grafi ve düşük dozlu ilaçsız ince kesit tomografi üriner sistem taş hastalığı tanısında kullanılan en sık ve önemli radyolojik görüntüleme yöntemleri tercih ediliyor. Dr. Öztorun, tedavi yöntemlerini şöyle açıklıyor: Şok dalga tedavisi: Çapı 2 santimetreden küçük olan taşlar için uygulanır. Bu işlemde ciltte herhangi bir kesi apılmaz. Vücut dışı şok dalga tedavisinin yaklaşık 40 dakika sürer. Kapalı taş ameliyatı: Bir kesi ya da delme işlemi gerektirmez. Küçük bir teleskop yardımıyla idrar yoluna girilerek üretra ve mesaneye geçilir. Esnek üreterorenoskop ile böbrek içerisinde yer alan taş lazer aracılığıyla kırılır.



    RAMAZAN'DA DİŞLERE DİKKAT
    Oruçta ağız ve diş sağlığı ihmale gelmiyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, alınması gereken tedbirleri açıklıyor. "İftar ve sahurdan sonra olmak üzere mutlaka iki kez dişler fırçalanmalı ve sahur sonrası diş ipi, dil temizliği ve gargara da yapılmalı. Ağız kokusu uzun süre açlık sebebiyle mide ve ağız ortamının susuz kalması ve çok daha asidik bir yapıya geçmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır" diyor. Kokuyu önlemek için sahurda çilek, yoğurt, peynir gibi dişleri güçlendiren gıdaların tüketilmesini öneriyor.



        ŞEKER DERT ÇEKER
        ABD ve Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırma şeker tüketiminin yol açtığı tehlikeyi kanıtlıyor. Buna göre şeker tüketiminde aşırıya kaçmak 45'ten fazla sağlık problemine zemin hazırlıyor. Bunların başında kalp ve damar hastalığı, felç, gut, yüksek tansiyon ile meme, prostat ve pankreas kanseri geliyor. BMJ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre fazla şeker astım, diş çürümesi ve depresyon gibi diğer sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor.


        SAÇKIRANIN SEBEBİ STRES
        Saçkıran, en sık görülen dermatolojik rahatsızlıkların başında geliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, bu hastalıkla mücadelede bilinmesi gerekenleri açıklıyor. "Saçkıran bir strese bağlı olabileceği gibi tiroit ya da demir eksikliği anemisi gibi hastalığın bulgusu da olabilir. Bu nedenle bir Dermatoloji Uzmanı tarafından görülmesi gerekir. Saçkıran sıklıkla kendi kendine düzelir ama tedavinin de ihmal edilmemesi gerekir. O bölgeye sarımsak, jilet gibi yöntemlere başvurmadan, kendi kendine veya hekimin uygun göreceği tedavilerle iyileşmesini temin etmek gerekir" bilgisini veriyor.



        BAŞ AĞRISINI BİTİRECEK REÇETE
        Oruçluyken en sık görülen şikayetlerin başında, baş ağrısı geliyor. Uzun süren açlık ve bu süre içerisinde sıvı alımının olmaması özellikle de migrenli kişilerde baş ağrısını tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, "Baş ağrısı başladığında karanlık ve sessiz bir odada uzanmak şikayetlerin hafiflemesini sağlayabilir. Açık havada yürüyüş yapmak da baş ağrısına iyi gelebilir. Nefes ve gevşeme egzersizleri, baş bölgesine soğuk uygulamalar baş ağrısını hafifletebilir" diyor. Ağrıyı azaltacak önerilerini ise şöyle sıralıyor: Sahurda ve iftarda yeterli ve dengeli beslenmeli, baş ağrısını tetikleyici gıdalardan uzak durulmalıdır. İftar ve sahur arası yeterince su içilmeli, vücudu çok yoran aktivitelerden uzak durmalı ve uyku düzeni sağlanmalıdır.

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        Haberler Sağlık Sırt ağrılarının kabusu: Böbrek taşı!
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