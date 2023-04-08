Sırt ağrılarının kabusu: Böbrek taşı!



SAÇKIRANIN SEBEBİ STRES

Saçkıran, en sık görülen dermatolojik rahatsızlıkların başında geliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, bu hastalıkla mücadelede bilinmesi gerekenleri açıklıyor. "Saçkıran bir strese bağlı olabileceği gibi tiroit ya da demir eksikliği anemisi gibi hastalığın bulgusu da olabilir. Bu nedenle bir Dermatoloji Uzmanı tarafından görülmesi gerekir. Saçkıran sıklıkla kendi kendine düzelir ama tedavinin de ihmal edilmemesi gerekir. O bölgeye sarımsak, jilet gibi yöntemlere başvurmadan, kendi kendine veya hekimin uygun göreceği tedavilerle iyileşmesini temin etmek gerekir" bilgisini veriyor.