Çağın hastalığı kansere karşı erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor

Çağın hastalığı kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce hastalığın erken dönemde yakalanması ve tedavi başarısının artmasına olanak sağlayan kanser taramaları hayati önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Öztürk, kanser taramasının önemine dikkat çekiyor.