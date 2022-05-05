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    Çağın hastalığı kansere karşı erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor

    Kanser, hayatı tehdit ediyor. Düzenli kontroller, hastalığın erken tespitini kolaylaştırıyor. Uzmanlar uyarıyor: Risk, yaşla birlikte artar. Yıllık muayenelerinizi ihmal etmeyin.

    Kanser riskini ölçün

    Çağın hastalığı kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce hastalığın erken dönemde yakalanması ve tedavi başarısının artmasına olanak sağlayan kanser taramaları hayati önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Öztürk, kanser taramasının önemine dikkat çekiyor.



    AİLEDEN MİRAS!
    Öztürk, şunları söylüyor: Her hastalıkta olduğu gibi kanser tedavisinde de erken tanı büyük önem taşıyor. Herhangi bir belirti oluşmadan hastalığın teşhis edilmesini amaçlayan kanser taramalarını özellikle riskli gruptaki kişilerin ihmal etmemesi gerekiyor. Kanser taramaları fiziki muayene, laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve genetik testlerle yapılıyor.



    YAŞ RİSKİ ARTIRIR
    Taramaların özellikle risk grubunda bulunan kişilerce yapılması gerekiyor. Ailesinde ve kendi geçmişinde kanser öyküsü olanlar, genetik bozuklukları bulunanlar, kanser oluşumuna sebep olabilecek tütün kullanımı veya kimyasal maddelere maruz kalanlar ve ileri yaştakilerde kanser riski de artıyor.



        HANGİ TÜRE HANGİ TARAMA?
        MEME KANSERİ: Mamografi ile yapılan taramalar özellikle 40-70 yaş arasındaki kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri azaltır. Taramalarda 25-39 yaş arasında yıllık meme muayenesi ve 40 yaş üstünde ise meme muayenesi ile birlikte mamografi yapılması önerilir.



        SERVİKAL (RAHİM AĞZI) KANSERİ: HPV (human papillomavirus) testi ve PAP smear tek başına veya birlikte yapılması önerilen testlerdir. 21-29 yaş arasındakilerin üç yılda bir, 30-64 yaş arasındakilerin her yıl PAP smear testi yapması gerekir.



        KOLOREKTAL (KALIN BAĞIRSAK) KANSERLER: Dışkı testleri (dışkıda gizli kan ve dışkı DNA testi) ve kolonoskopi bağırsak kanserlerini tarama ve erken tanısında kullanılan testlerdir. 45 yaşından itibaren her yıl dışkıda gizli kan ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılması önerilir.



            PROSTAT KANSERİ: 45 yaşından itibaren muayene ile birlikte PSA (Prostat spesifik antijen) taraması yapılır.



            YILLIK KONTROL ÖNEMLİ
            Kansere karşı yıllık kontroller önem taşıyor. Rahim kanserinin erken tespiti için yıllık transvajinal ultrasonografi ve endometrial biyopsi öneriliyor. Karaciğer hastalığı olması durumunda karaciğer ultrasonografisinin yapılması gerekiyor. Sigara içenlerde ise akciğer kanseri riski oldukça fazla...



            DR. HALİL ÖZTÜRK

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            Haberler Sağlık Çağın hastalığı kansere karşı erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor
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