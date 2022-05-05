Çağın hastalığı kansere karşı erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor

Çağın hastalığı kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce hastalığın erken dönemde yakalanması ve tedavi başarısının artmasına olanak sağlayan kanser taramaları hayati önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Öztürk, kanser taramasının önemine dikkat çekiyor.
AİLEDEN MİRAS!
Öztürk, şunları söylüyor: Her hastalıkta olduğu gibi kanser tedavisinde de erken tanı büyük önem taşıyor. Herhangi bir belirti oluşmadan hastalığın teşhis edilmesini amaçlayan kanser taramalarını özellikle riskli gruptaki kişilerin ihmal etmemesi gerekiyor. Kanser taramaları fiziki muayene, laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri ve genetik testlerle yapılıyor.
YAŞ RİSKİ ARTIRIR
Taramaların özellikle risk grubunda bulunan kişilerce yapılması gerekiyor. Ailesinde ve kendi geçmişinde kanser öyküsü olanlar, genetik bozuklukları bulunanlar, kanser oluşumuna sebep olabilecek tütün kullanımı veya kimyasal maddelere maruz kalanlar ve ileri yaştakilerde kanser riski de artıyor.