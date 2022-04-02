Çağımızın en büyük risklerinden biri olan kanseri bazı faktörler çağırıyor!





TÜTÜN KULLANIMI: Sigara tüketimi tek başına en önemli kanser nedenleri arasında yer alıyor. İnsanlarda görülen bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte biri, sigaradan kaynaklanıyor. KRONİK İLTİHAP: Virüsler genellikle hücrelerde büyümeyi, çoğalmayı sağlayan yolları aktive ediyor. Hepatit B virüsü karaciğer, HPV virüsü ise crahim ağzı kanseri, penis kanseri, ağız ve gırtlak kanserlerine neden olabiliyor.