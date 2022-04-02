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    Çağımızın en büyük risklerinden biri olan kanseri bazı faktörler çağırıyor!

    Kanser, hayatımızı tehdit ediyor! Bazı faktörler, bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. İleri yaş, yanlış beslenme, sigara, fazla kilo ve menopoz dönemi, bunların başında geliyor.

    Kanserle işimiz yaş

    Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de kansere yakalanma riskini artırıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, kanser riskini artıran faktörleri sıralıyor;



    YAŞ: Ortalama yaşam süresinin uzaması hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Hücreler yaşlandıkça kanserleşmeye daha duyarlı hale geliyor. Geçen zaman içerisinde oluşan DNA hasarları etkili bir şekilde tamir edilemezken bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Bunun sonucunda kanserli hücreler çoğalıyor.



    TÜTÜN KULLANIMI: Sigara tüketimi tek başına en önemli kanser nedenleri arasında yer alıyor. İnsanlarda görülen bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte biri, sigaradan kaynaklanıyor. KRONİK İLTİHAP: Virüsler genellikle hücrelerde büyümeyi, çoğalmayı sağlayan yolları aktive ediyor. Hepatit B virüsü karaciğer, HPV virüsü ise crahim ağzı kanseri, penis kanseri, ağız ve gırtlak kanserlerine neden olabiliyor.



        ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: Vücudumuzda her gün kanser hücresi meydana geliyor. Fakat bağışıklığımız bu hücrelerini anında yakalıyor ve yok ediliyor. HORMONLAR: Meme, over, endometrium ve bağırsak kanserleri üzerinde etkili oluyor.



        YANLIŞ BESLENME: Kanserlerin üçte biri, yanlış beslenmeden kaynaklanıyor. Yağ ve yağlı besinlerin fazla tüketimi, yetersiz sebze-meyve tüketimi, posa alımının az olması, ateşe çok yakın pişirilmiş etler, tuzlanmış-tütsülenmiş besinler ve genetiğiyle oynanmış besinler de kansere yol açıyor.



        OBEZİTE: Kalori alımının fazlalığı kansere yol açıyor. Obezite erkelerde, kolon ve rektum (kalın bağırsak), böbrek, yemek borusu kanseri ve pankreas kanseri riskini artırıyor. Kadınlarda ise mesane, bağırsak, rahim, böbrek, pankreas ve meme kanserine neden oluyor.

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        Haberler Sağlık Çağımızın en büyük risklerinden biri olan kanseri bazı faktörler çağırıyor!
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