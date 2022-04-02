Çağımızın en büyük risklerinden biri olan kanseri bazı faktörler çağırıyor!

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de kansere yakalanma riskini artırıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, kanser riskini artıran faktörleri sıralıyor;
YAŞ: Ortalama yaşam süresinin uzaması hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Hücreler yaşlandıkça kanserleşmeye daha duyarlı hale geliyor. Geçen zaman içerisinde oluşan DNA hasarları etkili bir şekilde tamir edilemezken bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Bunun sonucunda kanserli hücreler çoğalıyor.
TÜTÜN KULLANIMI: Sigara tüketimi tek başına en önemli kanser nedenleri arasında yer alıyor. İnsanlarda görülen bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte biri, sigaradan kaynaklanıyor. KRONİK İLTİHAP: Virüsler genellikle hücrelerde büyümeyi, çoğalmayı sağlayan yolları aktive ediyor. Hepatit B virüsü karaciğer, HPV virüsü ise crahim ağzı kanseri, penis kanseri, ağız ve gırtlak kanserlerine neden olabiliyor.