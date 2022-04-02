Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kontrolleri aksatma





DİYET İLAÇLARI...

21 yaşında bir kadınım. Adet düzensizliğim ve sivilcelerimden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşlar zayıflama ilaçlarını önerdi. İnternette satılıyormuş. En az kaç ay kullanmam gerekir?

Anlattıklarına bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil. öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH ve östrojen gibi testleri ve ultrason görüntülemeleri yaptırman gerekecek. Mutlaka düzenli takip edileceğin bir İç Hastalıkları Uzmanı bulmalısın. Özellikle Polikistik Over Sendromu ve hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir. İnternetten alacakların ilaç değildir. Gıda takviyesi olarak tarif edilen bu ürünlere ait güvenilir tıbbi çalışmalar elimizde yok. Macera arama. Var olan şikayetlerine yenilerini katma.