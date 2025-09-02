PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

C vitamini deposu limonun 5 şaşırtıcı faydası

Anti bakteriyel etkisiyle toksinlerin atılmasına yardımcı olan limon, sadece bağışıklığı değil, kalp sağlığından eklem ağrılarına kadar birçok sorunu da hafifletiyor. Kolesterolü düşürüyor, böbrek taşlarını önlüyor, sindirimi rahatlatıyor. İşte limonun az bilinen 5 önemli faydası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Eylül 2025
C vitamini deposu limonun 5 şaşırtıcı faydası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.

TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.

KANSIZLIĞI BİTİRİR:
İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.

EKLEMLERE GÜÇ VERİR:
İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.

BAĞIRSAKLA BARIŞIK:
Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Çin’deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok
Başsavcı Akın Gürlek’in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Gözleri Karadeniz
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Cimbom’dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray’da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç’tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir’in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio’yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM’e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray’da! İşte İstanbul’a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu’da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny’i duyurdu! Çek yıldız İstanbul’a geldi
MİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı
Handikap 2 İngiltere’de! Kral lakaplı Kenny Alexander’a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var
Başkan Erdoğan Çin’de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış