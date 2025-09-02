C vitamini deposu limonun 5 şaşırtıcı faydası

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.

TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.

KANSIZLIĞI BİTİRİR:

İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.

EKLEMLERE GÜÇ VERİR:

İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.

BAĞIRSAKLA BARIŞIK:

Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.