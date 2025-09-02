C vitamini deposu limonun 5 şaşırtıcı faydası

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.
TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.
KANSIZLIĞI BİTİRİR:
İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.
EKLEMLERE GÜÇ VERİR:
İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.
BAĞIRSAKLA BARIŞIK:
Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.