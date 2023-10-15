Büyük göbek kanser demek: Uzmanı obeziteyle mücadelede egzersizin önemine vurgu yaptı

Yanlış beslenme alışkanları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde fazla kilo yani obezite rahatsızlığı bir salgın gibi yayılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu açıklıyor. Bu hastalıkla mücadelede egzersizin önemine vurgu yapıyor.

Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de obeziteyle mücadelede önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bayraktaroğlu, "Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bütün besinlere ihtiyacımız var, bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor" bilgisini veriyor. Vücut Kitle Endeksi 25'in üzerine çıktığında kilo fazlalığı, 30'u geçerse obezite olduğunu anlatan Prof. Dr. Bayraktaroğlu şöyle devam ediyor: "Bel çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetrenin üzerindeyse yağ dokusunun vücuttaki birikiminin sağlık sorunu geldiğine dair bir işarettir."

YÜZDE YÜZ TEHLİKELİ

Klima kullanımı, yüz felci vakalarını da beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, araba ile seyahat ederken açılan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoğunlaşan soğuk havanın ya da açık iki cam, kapı arasında cereyanda kalmanın da yüz felcine neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu hastalığın tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Yüz felci tedavisi, 1 aylık zaman dilimi içinde kortizon gibi ödem çözücü ilaçlarla ve viral enfeksiyon şüphesi durumunda antiviral ilaçlarla, bakteriyal enfeksiyon şüphesi durumunda antibiyotik tedavisi ve B vitamini takviyesi ile birlikte fizik tedaviye de başlanarak yapılmakta. Yüz felcinden korunmak için klimanın önünde uzun süre durulmamalı, terli terli çok soğuk su ya da dondurma tüketilmemeli, araçta camlar karşılıklı açık bırakılmamalı, soğuk havalarda atkı, bere kullanılmalı...

ÜLSERİN ÇARESİ MUTFAKTA

Mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ülser, sık görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

- Çay ve kahveyi sınırlayın.



- Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun.



- Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.



- Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih edin.



BİR ISIRIKTA GÜZELLİK!

Kötü beslenme, tüm vücudu etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, kusursuz bir cilde sahip olmak için beslenme tüyolarını açıklıyor. "Yaşlanmaya karşı C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli" diyerek turunçgiller, çilek, brokoli ve kırmızıbiber tüketilmesini öneriyor.



BAĞIRSAKLARA PAPATYA ÇAYI

Doğal bitki çayları, sindirim sistemi problemleriyle savaşıyor. Beslenme Uzmanı Dr. Josh Axe, kabızlığı bitirecek çayları sıralıyor:

ZENCEFİL: Sindirimi rahatlatır ve bağırsak hareketlerini artırır.

KARA HİNDİBA: Şişkinliği alır, kabızlığı bitirir.

MEYAN KÖKÜ: Bağırsakları çalıştırır. Sindirim sorunlarını bitirir.

PAPATYA: Bedende rahatlatıcı etkisi vardır.