Bulgur anne yapar! İşte doğurganlığı artıran besinler...





CİLDİNİZ İÇİN SU İÇİN

Serinlemeye başlayan hava, cildimizi de kurutuyor. Dermatolog Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cildin soğuktan korunması için nemlendirici kullanılmasını ve bol su içilmesini öneriyor. "Cildi temizlerken kullanılan kese cildi yeniler ve dolaşımı artırır. Ancak abartıldığı zaman cildi kurutur. O nedenle kışın ayda bir yapmak gerekir. Ayrıca banyoda çok sıcak su kullanmamalı. Bunun dışında ol su içmek çok önemlidir" bilgisini veriyor.