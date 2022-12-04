Bulgur anne yapar! İşte doğurganlığı artıran besinler...

Uzmanlar, doğurganlığı artıran ve anne olmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
Somon: Annelikte D vitamini önem taşır. Bu nedenle kadınların D vitamini içeren somon ve istavrit gibi balıkları tüketmesi önerilir.
Badem: Sağlıklı doymamış yağlar içeren badem, doğurganlığı artırır.
Ay çekirdeği: Çinko içeriği ile üreme sağlığını destekler.
Bulgur: Doğurganlığı ve gebelik şansını artırır.
CİLDİNİZ İÇİN SU İÇİN
Serinlemeye başlayan hava, cildimizi de kurutuyor. Dermatolog Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cildin soğuktan korunması için nemlendirici kullanılmasını ve bol su içilmesini öneriyor. "Cildi temizlerken kullanılan kese cildi yeniler ve dolaşımı artırır. Ancak abartıldığı zaman cildi kurutur. O nedenle kışın ayda bir yapmak gerekir. Ayrıca banyoda çok sıcak su kullanmamalı. Bunun dışında ol su içmek çok önemlidir" bilgisini veriyor.
PANCAR DEYİP GEÇME
Bol vitamin ve mineral içeren kırmızı pancar, kan şekerini dengeler. Bağırsakları temizler. Kabızlığı önler. Meme ve prostat kanserine karşı koruma sağlar. Böbrekleri de temizler.