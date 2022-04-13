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    Bu uyarılara dikkat reflünün tam zamanı!

    Reflü hayatı kabusa çeviriyor. Özellikle Ramazan’da şikayetler artıyor. Uzmanlar, baharatlı ve yağlı Yanlış gıdalardan uzak durmayı öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Reflünün tam zamanı

    Toplumda sık görülen mide hastalıklarından reflü, hayatı kabusa çeviriyor. Hastalığa bağlı şikayetler, Ramazan'da artıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, önemli bilgiler veriyor. Özellikle sahur yemeğinin mide ve yemek borusunda asit reflüsü, sabah bulantısı gibi problemlere sebep olabileceğini söylüyor. "Şikayetleri engellemek için sahurda tok tutan gıdalar tüketilmeli. Sahurda yağlı baharatlı ve şekerli beslenmek mide asit reflüsüne sebep olabilir. Sahurda çay bir iki bardakla sınırlı tutulmalı, mümkünse kahve içilmemelidir" diyor. İftarda ise yemek çeşidin sınırlı tutulmasını öneriyor.



    YOĞURDU SARIMSAKLA DA YESEK!
    Her biri şifa bombası olan sarımsak ve yoğurt, birlikte tüketildiğinde faydasını ikiye katlıyor. ABD'li Maryland Üniversitesi'nin araştırmasına göre haftada en az 2 kez çiğ sarımsak yemek, kanserden koruyor. Bir araya geldiğinde kolesterolü düşüren ikili, enfeksiyonlarla savaşıyor. Kabızlığı engelliyor. Bağırsakları da temizliyor.

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    Haberler Sağlık Bu uyarılara dikkat reflünün tam zamanı!
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