Bu uyarılara dikkat reflünün tam zamanı!





YOĞURDU SARIMSAKLA DA YESEK!

Her biri şifa bombası olan sarımsak ve yoğurt, birlikte tüketildiğinde faydasını ikiye katlıyor. ABD'li Maryland Üniversitesi'nin araştırmasına göre haftada en az 2 kez çiğ sarımsak yemek, kanserden koruyor. Bir araya geldiğinde kolesterolü düşüren ikili, enfeksiyonlarla savaşıyor. Kabızlığı engelliyor. Bağırsakları da temizliyor.

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