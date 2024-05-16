Bu hata organları süzgece çeviriyor: Mide koruyucuyu sakın böyle içmeyin!

Uzmanlar mide koruyucu ilaçların uzun süreli kullanımının, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. İşte detaylar...
Uzmanlar mide koruyucu ilaçların uzun süreli kullanımının, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. İşte detaylar...
BÖBREKLERİ MAHVEDİYOR
Gastroözofageal reflü hastalığı gibi uzun soluklu hastalıklarda öncelikle yaşam tarzı değişikliği ile şikayetlerin tedavi edilmesi gerektiğini belirten uzman, ilaç ihtiyacı olduğunda ise mümkün olan en düşük dozda kullanımın ve doktorun değerlendirmesi doğrultusunda planlanmasının önemine değindi.
Uzman isim mide koruyucu ilaçların geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu, ancak uzun dönemde kullanımlarının böbrek hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, ilaçların uzun süreli kullanımının hastaların sağlığı üzerindeki olası etkilerinin dikkate alınarak planlanması gerektiği vurgulandı.
EN AZ DOZDA VE NADİREN KULLANILMALI
Uzmanın yaptığı açıklamalara göre, hastalarda mide koruyucu ilaç kullanımının kesilmesi veya dozun azaltılması gerektiğinde, bu kararın hastanın durumuna göre doktor tarafından verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ilacın birdenbire kesilmesinin asit salınımında artışa yol açabileceği ve bu nedenle dikkatli bir şekilde doz azaltılması veya kesilmesinin yapılması gerektiği vurgulandı.