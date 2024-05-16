Bu hata organları süzgece çeviriyor: Mide koruyucuyu sakın böyle içmeyin!

EN AZ DOZDA VE NADİREN KULLANILMALI

Uzmanın yaptığı açıklamalara göre, hastalarda mide koruyucu ilaç kullanımının kesilmesi veya dozun azaltılması gerektiğinde, bu kararın hastanın durumuna göre doktor tarafından verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ilacın birdenbire kesilmesinin asit salınımında artışa yol açabileceği ve bu nedenle dikkatli bir şekilde doz azaltılması veya kesilmesinin yapılması gerektiği vurgulandı.