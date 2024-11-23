SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Bu besinler bin derde derman!

Genel olarak sebze ve meyveler, vitaminler ve mineraller ile hücreyi oksidasyon stresinden koruyor. Antioksidanlar deposu besinler, içerdikleri lif sayesinde bağırsak faaliyetlerine yardımcı oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Bu besinler bin derde derman!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Genel olarak sebze ve meyveler, vitaminler ve mineraller ile hücreyi oksidasyon stresinden koruyor. Antioksidanlar deposu besinler, içerdikleri lif sayesinde bağırsak faaliyetlerine yardımcı oluyor. Kırmızı renkli sebze ve meyveler, kanserli hücre oluşumunu yavaşlatıyor. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. İşte kırmızı sebze ve meyvelerin faydaları:

DOMATES: İçeriğinde bulunan bu yararlı maddeler sayesinde, demir emilimini hızlandırır. Dolaşım sistemine destek vererek kalp krizi ve felç oranlarını düşürür. Serbest radikallere karşı hücreleri korur.

KIRMIZI LAHANA: Sinir sisteminin zarar görmesini engeller. Beyin fonksiyonlarını çalıştırır. Alzheimer gibi hastalıklardan korur. Mide, akciğer, deri ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

KIRMIZI BİBER: Karaciğerin çalışmasına destek olur. Vücutta iltihap oluşumunu engeller. Özellikle mide, bağırsak, pankreas, prostat ve rahim kanserine karşı korur. Kalp krizi ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı’da!
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Antalya’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, vatandaşlar ve turistler evlerde otellerde mahsur kaldı
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
SON DAKİKA