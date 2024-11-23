Bu besinler bin derde derman!

Genel olarak sebze ve meyveler, vitaminler ve mineraller ile hücreyi oksidasyon stresinden koruyor. Antioksidanlar deposu besinler, içerdikleri lif sayesinde bağırsak faaliyetlerine yardımcı oluyor. Kırmızı renkli sebze ve meyveler, kanserli hücre oluşumunu yavaşlatıyor. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. İşte kırmızı sebze ve meyvelerin faydaları:

DOMATES: İçeriğinde bulunan bu yararlı maddeler sayesinde, demir emilimini hızlandırır. Dolaşım sistemine destek vererek kalp krizi ve felç oranlarını düşürür. Serbest radikallere karşı hücreleri korur.

KIRMIZI LAHANA: Sinir sisteminin zarar görmesini engeller. Beyin fonksiyonlarını çalıştırır. Alzheimer gibi hastalıklardan korur. Mide, akciğer, deri ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

KIRMIZI BİBER: Karaciğerin çalışmasına destek olur. Vücutta iltihap oluşumunu engeller. Özellikle mide, bağırsak, pankreas, prostat ve rahim kanserine karşı korur. Kalp krizi ve kalp hastalıkları riskini azaltır.