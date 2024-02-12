Bu belirtilere dikkat | Dünyada her yıl 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor! Öksürük, ses kısıklığı, kanlı balgam...



GÖĞÜS-OMUZ VE KOL AĞRISI: Bu ağrılar tümörün göğüs duvarına ulaşması durumunda görülür. Hiç geçmeyen bir ağrıdır. 1-2 hafta içinde düzelmezse vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.



KİLO KAYBI-HALSİZLİK: Akciğer kanserinde hasta yavaş yavaş kilo kaybeder ve kendini halsiz, bitkin hissedebilir. İyi beslense de kilo kaybı devam eder. Dolayısıyla istemsiz oluşan kilo kaybı kötü huylu tümörden kaynaklanabilir.

KANLI BALGAM:

Bu şikayetin yaşanması durumunda hemen hekime başvurulmalıdır. Bazen burun ve dişetlerinde de kanama olup ağızdan veya balgamla karışık gelebilir. Bu nedenle her ağızdan kan gelmesi akciğer kanseri demek değildir. Orta yaş ve üstü sigara içen kişilerin ihmal etmemesi önerilir.

NEFES DARLIĞI

Akciğer tümörünün havayolunu tıkaması veya akciğerlerde tümöre bağlı su toplanması nedeniyle nefes darlığı gelişebilir. Kişi daha az efor sarf ettiğinde, daha kısa mesafe yürüse bile hemen yorulduğunu hisseder. Tüm bu bulgular hekime danışmayı gerektiren akciğer kanserinin sinyali olabilir.

BEZE VARSA...

Akciğer kanserinin yol açtığı şikayetler, kimi zaman hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Boyun bölgesinde beze büyümesi, yutma zorluğu, kol ve bacaklarda ağrı, hırıltılı solunum gibi durumlar, ileri evre akciğer kanserinden kaynaklanabiliyor.