Massachusetts General Brigham, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu ile MIT ve Harvard'ın Broad Enstitüsü'nden araştırmacılar, 131 bin 821 katılımcıyı kapsayan çalışmada günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azalttığını belirledi.

Araştırma günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bulgular, kafeinli içeceklerin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyebileceğine işaret ediyor.

ORTA DÜZEYDE KAHVE VE ÇAY TÜKETİMİ DEMANS RİSKİNİ AZALTABİLİR

Uzun yıllara yayılan geniş kapsamlı bir araştırma, orta düzeyde kahve ve çay tüketiminin bilişsel sağlığı destekleyebileceğine işaret etti. 130 binden fazla katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, kafeinli içeceklerin demans riskini azaltmada rol oynayabileceği belirtildi.

Massachusetts General Brigham, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu ile MIT ve Harvard'ın Broad Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, Hemşirelerin Sağlık Çalışması (NHS) ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması (HPFS) verileri kullanıldı. Toplam 131 bin 821 katılımcıyı kapsayan prospektif kohort analizinde, günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, orta düzeyde kafeinli içecek tüketimi yalnızca demans riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bilişsel gerilemenin daha yavaş ilerlemesi ve zihinsel işlevlerin daha iyi korunmasıyla da ilişkilendiriliyor. Bulgular JAMA'da yayımlandı.

Çalışmanın yazarı Dr. Daniel Wang, kahve gibi yaygın tüketilen bir içeceğin potansiyel bir beslenme müdahalesi olarak değerlendirildiğini belirterek, "40 yılı aşkın süredir toplanan yüksek kaliteli veriler sayesinde bu hipotezi test etme imkanı bulduk" dedi.