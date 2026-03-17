Araştırma günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bulgular, kafeinli içeceklerin uzun vadede bilişsel sağlığı destekleyebileceğine işaret ediyor. İşte kahve ve çay tüketiminin demansa karşı faydaları…
ORTA DÜZEYDE KAHVE VE ÇAY TÜKETİMİ DEMANS RİSKİNİ AZALTABİLİR
Uzun yıllara yayılan geniş kapsamlı bir araştırma, orta düzeyde kahve ve çay tüketiminin bilişsel sağlığı destekleyebileceğine işaret etti. 130 binden fazla katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, kafeinli içeceklerin demans riskini azaltmada rol oynayabileceği belirtildi.
Massachusetts General Brigham, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu ile MIT ve Harvard'ın Broad Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, Hemşirelerin Sağlık Çalışması (NHS) ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması (HPFS) verileri kullanıldı. Toplam 131 bin 821 katılımcıyı kapsayan prospektif kohort analizinde, günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.
Araştırma sonuçlarına göre, orta düzeyde kafeinli içecek tüketimi yalnızca demans riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bilişsel gerilemenin daha yavaş ilerlemesi ve zihinsel işlevlerin daha iyi korunmasıyla da ilişkilendiriliyor. Bulgular JAMA'da yayımlandı.
Çalışmanın yazarı Dr. Daniel Wang, kahve gibi yaygın tüketilen bir içeceğin potansiyel bir beslenme müdahalesi olarak değerlendirildiğini belirterek, "40 yılı aşkın süredir toplanan yüksek kaliteli veriler sayesinde bu hipotezi test etme imkanı bulduk" dedi.
Wang, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak etkinin sınırlı düzeyde kaldığını vurgulayarak, "Yaşlanma sürecinde bilişsel sağlığı korumak için birçok farklı faktör rol oynuyor. Kafeinli kahve ve çay tüketimi bu bütünün yalnızca bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.
ARAŞTIRMACILAR YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİNİ NEDEN İNCELİYOR?
Uzmanlar, demansın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yaşam tarzı faktörlerine giderek daha fazla odaklanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı kalması ve genellikle yalnızca sınırlı düzeyde iyileşme sağlayabilmesi.
Araştırmacılar, bu nedenle demans gelişmeden önce alınabilecek önlemlere dikkat çekiyor. Özellikle beslenme alışkanlıkları gibi günlük yaşam tercihlerinin, hastalık riskini nasıl etkilediği bilim dünyasında önemli bir araştırma konusu haline gelmiş durumda.
Kahve ve çayın bu noktada öne çıktığı belirtiliyor. Her iki içecek de kafein ve polifenoller gibi biyolojik olarak aktif bileşikler içeriyor. Uzmanlara göre bu maddeler, iltihabı azaltma ve hücresel hasarı sınırlama gibi etkilerle beyin sağlığını korumaya katkı sağlayabilir. Bu süreçlerin her ikisi de bilişsel gerilemeyle yakından ilişkilendiriliyor.
Öte yandan, kahve tüketimi ile demans arasındaki ilişkiye dair önceki araştırmaların sonuçları ise net değil. Uzmanlar, bu alandaki bazı çalışmaların kısa süreli takip verilerine dayanmasının ve katılımcıların uzun vadeli tüketim alışkanlıklarına dair yeterli bilgi içermemesinin sonuçları sınırladığını belirtiyor.
Ayrıca bazı araştırmaların, erken dönem hafıza şikayetlerinden klinik olarak teşhis edilmiş demansa kadar uzanan bilişsel sorunların tüm yelpazesini kapsamaması da önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle bilim insanları, daha kapsamlı ve uzun süreli çalışmaların gerekliliğine dikkat çekiyor.
UZUN VADELİ VERİLER KAHVE VE ÇAYIN BİLİŞSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ORTAYA KOYDU
Araştırmacılar, bu uzun dönemli verileri kullanarak kafeinli kahve, çay ve kafeinsiz kahve tüketiminin demans riski ve bilişsel sağlıkla ilişkisini inceledi. Analize dahil edilen 130 binden fazla katılımcıdan 11 bin 33'ünde demans gelişti. En yüksek düzeyde kafeinli kahve tüketen kişilerde ise, hiç ya da çok az kahve içenlere kıyaslademans riskinin yüzde 18 daha düşük olduğu belirlendi.
Kafeinli kahve tüketen katılımcılar, öznel bilişsel gerileme oranlarının da daha düşük olduğunu bildirdi. Bu oran kahve içenlerde yüzde 7,8 iken, içmeyenlerde yüzde 9,5 olarak kaydedildi. Ayrıca bazı objektif bilişsel testler, kahve tüketen bireylerin genel performansının daha iyi olduğunu ortaya koydu.
Çalışmada çay tüketiminin de benzer şekilde bilişsel sağlıkla olumlu ilişkiler gösterdiği, ancak kafeinsiz kahve için aynı sonucun geçerli olmadığı görüldü. Bu bulgu, kafeinin koruyucu etkilerde önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar, bu etkinin altında yatan biyolojik mekanizmaların netleşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
Araştırmaya göre en belirgin bilişsel faydalar,günde 2-3 fincan kafeinli kahve veya 1-2 fincan çay tüketen kişilerde gözlemlendi.Önceki bazı çalışmaların aksine, daha yüksek kafein alımının zararlı etkilerle ilişkilendirilmediği, aksine benzer düzeyde nöroprotektif faydalar sağlayabildiği belirtildi.
Çalışmanın yazarı Yu Zhang ise farklı genetik risk gruplarının da incelendiğini belirterek, "Sonuçlar, kahve ve kafeinin hem yüksek hem de düşük demans riski taşıyan bireylerde benzer şekilde fayda sağlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.