Boğaz ağrısına doğal tedavi! Uzmanlar şifrelerini anlattı

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, bakteri ile virüslerin boğaz ağrısına yol açtığını açıkladı. Ağrıyı hafifletmenin şifresini anlattı:

Elma sirkesi: Asidik yapısıyla boğazdaki mukusun parçalanmasına katkıda bulunur. Bakterilerin yayılmasını önler.

Limon suyu: C vitamini ve antioksidanlar içerir. Boğazda enfeksiyona karşı direnci artırır.

Bal: İçeriğindeki propolis sayesinde, enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin çoğalmasını yavaşlatır.

Su: Bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önler.

Kafein ve alkol: Fazla tüketiminden kaçınmak gerekir. Aksi halde vücuttan su atılımına, bunun sonucunda boğaz ağrısına eden olur.



HAREKETSİZLİK KIL EDİYOR

Pilonidal sinüs, yani kıl dönmesi daha çok erkeklerde görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, hareketsizlik ve fazla kiloların bu hastalığa yol açtığını belirtiyor. Hastalık ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor. Şunları söylüyor: Kıl dönmesinde en güncel tedavi yöntemi lazer tekniğidir. Bölge genel anestezi ile kamera görüşü altında lazerle yakılır. Atış yapılarak iki duvar birbirine yapıştırılır. İşlem 20-25 dakika sürmektedir. Hastalar işlem sonrası rahatça oturulabilmekte ve duş alınabilmektedir.



TAHİNLE SAÇLAR GÜÇLÜ

Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizi riskini azaltır. Menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik erimesi riskini azaltır. Kanser hücrelerini küçültür. Böbrekleri korur. Saç dökülmesini engeller.



KAVUN YE KANSIZLIĞI ÖNLE

Güzel tadı, hoş kokusu ve ağızda bıraktığı aroması ile bilinen kavun, kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir, tansiyonu düzenler.



BÖRÜLCE GUATRA İLAÇ OLUR

Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.

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