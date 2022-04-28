Böbreklere kekik ağrıya biberiye (Sağlık haberleri)

Yemeklere lezzet katan baharatlar, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor:

Adaçayı: Beyin hücrelerini destekler. Sinirleri yatıştırır. Alzheimer riskini azaltır.

Zerdeçal: Beyin sağlığını korur. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını giderir. Kanser riskini azaltır. Kalbi güçlendirir.

Nane: Hazımsızlığı, mide bulantısını ve gazı önler. Stresi giderir.

Zencefil: Antioksidan deposudur. Romatizma ağrılarını dindirir. Soğuk algınlığını iyileştirir.

Tarçın: Kan şekerini dengeler.

Kekik: Antioksidandır. Böbrek ve bağırsaklardaki mikropları öldürür. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini düşürür.

Biberiye: Kalp ve damar sağlığını korur. Baş ağrısını dindirir. Konsantrasyonu artırır. Vücuttaki iltihapları yok eder.

DİYABETE ÇARE BULGUR

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti bulgur, safra taşı oluşumunu engeller. Kalp ve damar sağlığını korur. Sinir sistemine faydalıdır. Kan şekerini dengeler. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Kemik sağlığını korur ve destekler. Sindirimi düzenler.

HAFIZAYA ENGİNAR

Karaciğer dostu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi destekler. İdrar söktürücüdür. Cinsel gücü artırır. Sperm kalitesini yükseltir. Kansızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Alzheimer'dan korur.

KALP İÇİN ÇİTLETİN

Sohbetleri lezzetlendiren kabak çekirdeği, cilt hasarlarını giderir. Doku ve hücreleri onarır. Antioksidan etkisi ile karaciğeri güçlendirir. Kemikleri güçlendirir. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.